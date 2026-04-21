Alexia Grousson

La Semaine mondiale de la trisomie 21 est un moment important de sensibilisation qui a pour objectif de mieux faire connaître cette condition génétique, de favoriser l’inclusion et de reconnaître la place des personnes concernées dans la société. Elle est célébrée chaque année à une date symbolique qui fait référence à cette particularité chromosomique, le 21 mars.

Aussi connu sous le syndrome de Down, les effets se caractérisent par la présence d’une troisième copie du chromosome 21, ce qui porte le nombre total de chromosomes à 47. Ce dernier influence le développement physique et intellectuel de façon variable, mais n’empêche pas les personnes qui en sont atteintes de développer des compétences et de mener une vie active avec un accompagnement adapté.

Cette année, la Semaine mondiale de la trisomie 21 a eu lieu du 20 au 27 mars. À cette occasion, l’école élémentaire Sacré-Cœur a proposé une programmation interactive afin de sensibiliser l’ensemble de sa communauté scolaire et de favoriser une meilleure compréhension de ce syndrome par des approches concrètes et participatives.

« Nous avons organisé un défilé de bas dépareillés pour souligner, de manière ludique et symbolique, le chromosome supplémentaire qui rend chaque personne unique », explique Candice Larochelle, enseignante en classe d’apprentissage alternatif à l’école Sacré-Coeur.

Elle précise que d’autres activités, dont une chasse au trésor et un concours d’affiches, visaient à amener les élèves à réfléchir à l’importance de l’inclusion et à mieux comprendre les réalités et les forces des personnes qui ont des capacités intellectuelles différentes.

Les élèves ont également participé au défi des 21 gestes de gentillesse, une initiative scolaire qui invite à poser des actions concrètes empreintes d’empathie, de respect et d’ouverture. De leur côté, les membres du personnel ont mis l’accent sur l’importance des relations authentiques et de la valorisation des différences. Ils ont accompagné les jeunes dans une réflexion sur leur rôle dans la construction d’un milieu inclusif.

Les célébrations se sont conclues dans une ambiance festive avec une danse, réunissant élèves et membres du personnel dans un moment de partage et de solidarité.

Photo : Les élèves portent un chandail de soutien lors de la Journée de la trisomie 21. (Crédit : école Sacré-Coeur)