Le Centre francophone Hamilton lance un nouveau programme de mentorat communautaire qui a pour but de rapprocher les aînés établis au Canada et les nouveaux arrivants francophones. Axée sur l’entraide et l’intégration sociale, cette initiative s’appuie sur des jumelages et des activités pour renforcer les liens intergénérationnels et communautaires.

Olaïsha Francis – IJL Réseau.Presse

Après le programme tutorat communautaire pour les élèves, le Centre francophone Hamilton (CFH) vient de lancer officiellement un nouveau programme de mentorat communautaire qui s’inscrit dans une démarche d’entraide et de rapprochement culturel. Gratuit et ouvert à tous, il vise à jumeler des aînés francophones et des nouveaux arrivants pour encourager l’apprentissage linguistique et l’échange de services. Financé par le gouvernement du Canada, le projet entend favoriser l’intégration des nouveaux arrivants francophones et valoriser le rôle des aînés déjà établis dans la région.

Le programme, qui s’étendra d’octobre 2025 à mars 2026, repose sur une formule souple. Les bénévoles et mentors s’engageront d’une à deux heures par semaine.

« C’est important pour l’intégration et l’entraide, pour renforcer les liens et établir la résilience dans la communauté. Le jumelage avec les personnes plus jeunes permettra de faire sortir les plus âgés de l’isolement et contribuer à leur bien-être », explique Mariam Abdelmalek, chargée de projet – tutorat au CFH.

Au-delà des aspects pratiques, le mentorat communautaire du CFH est avant tout un projet qui met en relation des aînés francophones avec des nouveaux arrivants, le programme favorise un double enrichissement. Pour les aînés francophones, il s’agit de transmettre leur langue, leur expérience et leur connaissance de la vie au Canada. Pour les nouveaux arrivants, c’est une occasion précieuse de pratiquer le français et l’anglais, de découvrir la culture locale et de développer des liens sociaux.

Pour participer en tant qu’aîné francophone, il faut avoir 50 ans et plus, vivre au Canada depuis plus de 15 ans et maîtriser le français et l’anglais. Leur rôle est de partager leur expérience de vie et de soutenir un nouvel arrivant dans son parcours d’intégration.

Du côté des nouveaux arrivants, les critères sont : être installé au Canada depuis moins cinq ans, ou encore avoir besoin de soutien pour consolider ses liens sociaux et améliorer sa langue. Leur mission est de pratiquer, d’apprendre et de partager en retour leurs talents ou services avec la personne avec qui ils forment un duo d’apprentissage.

Les agents de connexion interculturelle, en cours de recrutement, auront pour mission d’organiser les activités, de suivre les jumelages entre aînés et nouveaux arrivants et de faire le lien avec l’équipe de coordination du CFH. Ces rôles stratégiques permettront d’assurer la qualité et la continuité du programme.

Les rencontres pourront prendre différentes formes telles que des conversations linguistiques, ateliers culturels, des sorties communautaires ou encore des échanges autour de la vie quotidienne.

Pour le CFH, ce projet représente un outil concret pour renforcer la vitalité francophone à Hamilton et valoriser la richesse des parcours. Il s’adresse à toutes les générations, favorise l’ouverture et met en avant la solidarité comme levier d’intégration.

En s’appuyant sur la transmission, la pratique linguistique et les échanges culturels, le programme crée une passerelle entre les anciens et les nouveaux, dans un esprit d’inclusion. « C’est une initiative qui nous aide à mieux nous comprendre et à bâtir une communauté francophone plus forte », ajoute Mme Abdelmalek.

Avec ce mentorat communautaire, le Centre francophone Hamilton confirme une fois de plus son rôle dans l’accueil, le soutien et l’accompagnement des francophones d’ici et d’ailleurs.

Photo : Mariam Abdelmalek, chargée de projet – tutorat au CFH. (Crédit : CFH)