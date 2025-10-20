En ce mois de l’Action de grâce, la paroisse francophone du Sacré-Cœur de Welland a célébré son 105ᵉ anniversaire. Un moment de reconnaissance, de mémoire et d’ouverture, où la communauté a réaffirmé sa vitalité et son unité à travers les générations et la diversité de ses fidèles.

Christiane Beaupré, IJL Réseau.Presse

Le dimanche 5 octobre, la paroisse du Sacré-Cœur de Welland a vécu une journée empreinte de gratitude et de fierté sous le thème pastoral 105 ans… Merci! À la fin de la messe, les paroissiens se sont retrouvés pour une cérémonie festive animée par Muriel Thibault-Gauthier, qui a invité chacun à célébrer ce jalon de l’histoire locale.

« Quelle joie de se retrouver en ce beau mois de l’Action de grâce à notre belle fête des 105 ans de notre paroisse, dira-t-elle d’emblée. L’année 2025 est une année jubilaire. Merci à chacun de vous d’être des rayons de soleil et des pèlerins d’espérance. »

Son message de reconnaissance a rendu hommage aux pionniers, ces hommes et ces femmes, ces familles de génération en génération qui, depuis le 19 octobre 1920, ont bâti la paroisse avec amour et persévérance.

Pour symboliser la richesse du tissu communautaire, Mme Thibault-Gauthier a invité les représentants des organismes à s’avancer, un à un, pour recevoir le « bâton du pèlerin d’espérance ». À chaque nom évoqué, une chandelle était allumée et déposée sur un gâteau multi-étages habilement décoré et symbolisant les 105 ans de la paroisse du Sacré-Cœur.

Les Chevaliers de Colomb, les Dames de bienfaisance (anciennement les Filles d’Isabelle), les membres de la chorale, les écoles francophones, les bénévoles, les clubs et les comités paroissiaux figuraient parmi les organismes salués. Tous, à leur manière, participent à la vie francophone et à la solidarité communautaire dans la région du Niagara. Le projet « Rendez-vous Soleil », récemment primé par Desjardins, illustre d’ailleurs la vitalité et la créativité de cette paroisse tournée vers l’avenir.

Parmi les moments les plus touchants, la participation de la famille Jounda, composée de Roméo, Bernadette et leurs quatre enfants, a symbolisé le nouveau visage de la paroisse, ouverte sur le monde et enrichie par la diversité culturelle. Ce geste a rappelé que la francophonie à Welland se renouvelle sans cesse, accueillant de nouveaux fidèles qui y trouvent un espace de foi et d’appartenance.

L’émotion était également palpable lorsque le père Guy Bertin Fouda, seizième curé de la paroisse, a allumé les chandelles du 105ᵉ anniversaire, avant que trois générations d’une même famille, Suzanne Giroux, sa fille Ginette et sa petite-fille Gabrielle, ne fassent résonner la première cloche officielle du Sacré-Cœur. À la sortie, des mini-gâteaux décorés d’un cœur rouge portant le chiffre 105 ont été offerts à tous, dans une ambiance de fraternité et de célébration.

En reconnaissance du rôle durable de la paroisse, le maire de Welland, Frank Campion, remettra une plaque commémorative lors du dîner « Merci » prévu le 19 octobre. Plus qu’une simple commémoration, cet anniversaire rappelle la contribution essentielle du Sacré-Cœur à la vitalité francophone du Niagara. À travers ses paroissiens, anciens et nouveaux, cette église continue de témoigner d’une foi vivante et d’une communauté unie par l’espérance.

Photo : L’église actuelle du Sacré-Cœur de Welland (depuis 1961)