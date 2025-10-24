Alexia Grousson

À l’occasion du cinquantenaire du drapeau franco-ontarien, le Centre francophone de Hamilton (CFH) a organisé un Apéro Franco au Powerhouse Restaurant de Stoney Creek. Une quinzaine de participants ont profité d’une soirée riche en échanges, en humour et en célébration.

Autour d’un buffet dînatoire généreux, les invités ont savouré une variété de mets : bouchées, salades, plats traditionnels canadiens et desserts. Ce moment convivial a permis de lancer la soirée sur une note détendue et gourmande.

Afin de favoriser les échanges entre les convives, une activité originale nommée Trouve ton double franco, a été proposée. Chaque personne recevait une carte avec une expression typique de la francophonie (par exemple : c’est le fun ou je capote) et devait identifier un autre participant avec une expression similaire ou équivalente d’un autre pays. Une manière ludique de célébrer la diversité linguistique tout en tissant des liens.

Un jeu-questionnaire sur l’histoire du drapeau franco-ontarien et les faits marquants de la francophonie ontarienne ont également fait partie de la soirée. Le tout dans une ambiance détendue, où l’apprentissage allait de pair avec le plaisir. Des cartes-cadeaux ont été remises aux gagnants pour récompenser leur participation et leur esprit d’équipe.

Le point fort de la soirée fut sans doute la performance d’Arwinder Kaur qui a livré un spectacle dynamique et plein d’autodérision. En jouant avec les différences culturelles et linguistiques au sein de la francophonie canadienne, elle a provoqué de nombreux éclats de rire tout en renforçant le sentiment de communauté.

Un autre moment important a été la diffusion de la nouvelle version chantée de Mon beau drapeau, interprétée par Brian St-Pierre et un collectif d’artistes francophones de renom.

Pour ceux qui n’avaient pu assister aux célébrations officielles du 25 septembre, cette soirée représentait une belle occasion de s’unir et de célébrer un héritage commun. Le CFH a une fois de plus démontré son engagement envers le rayonnement de la langue française et de la culture francophone dans la région.

« L’ambiance était empreinte de chaleur humaine et de rires sincères. Ceux qui y ont participé ont vécu un moment marquant. Nous sommes repartis avec le sourire aux lèvres et le sentiment d’avoir partagé quelque chose de précieux », relate Popina Muanga, responsable des projets artistiques et communautaires au CFH.

Photo : Les participants à l’Apéro Franco (Crédit : CFH)