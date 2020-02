Il existe de nombreux programmes destinés aux jeunes qui leur permettent de se distinguer et de maximiser ainsi leur potentiel tout en contribuant à la société. Jebreel Alayche, un adolescent de Hamilton, a saisi toutes les occasions qui se sont offertes à lui au cours des années et, cet hiver, il poursuit son cheminement en ayant la chance de participer à deux importantes activités.

La simulation du Parlement pour les élèves de la 10e à la 12e année, une expérience offerte et organisée par l’Assemblée législative de l’Ontario, se déroule au cours de la dernière semaine de février. Pendant trois jours, ateliers et présentations sur le système législatif se succèdent pour les 90 participants de partout en Ontario et le programme culmine avec une session législative au cours de laquelle les élèves endossent le rôle de député.

Avoir un intérêt pour le gouvernement et l’actualité politique provinciale est un prérequis pour être admis au programme. Pour Jebreel Alayche, postuler revêtait une dimension supplémentaire : « Comme pour n’importe quelle expérience, ce n’était pas seulement pour développer mes compétences mais aussi pour représenter la communauté francophone ».

Le bilinguisme est un des traits distinctifs du Canada et facilite les échanges entre les citoyens d’un océan à l’autre. Jebreel Alayche aura à nouveau l’occasion d’être le porteur du point de vue des Franco-Ontariens en participant, à la mi-mars, à Rencontres du Canada, un programme d’Historica Canada. L’organisme offre plusieurs thématiques aux jeunes de 14 à 17 ans qui peuvent ainsi choisir ce qui les intéresse et passer quelques jours à Ottawa pour se familiariser avec ce sujet. La loi et le système judiciaire est le domaine qui a retenu l’attention de Jebreel Alayche et avec lequel il se familiarisera dans la capitale nationale.

Une visite de la Cours suprême, d’une prison historique, d’un poste de police, etc. seront au calendrier des participants en plus des attractions incontournables tel le Parlement. Les participants rencontreront des professionnels de la justice et des services sociaux et procéderont à des études de cas.

Jebreel Alayche n’en est pas à ses premiers pas dans le domaine sociopolitique. Il a entre autres été page à Queen’s Park en 2017 où il a assisté les députés dans leurs travaux, une expérience qui l’a convaincu d’approfondir ses connaissances en la matière : « Lorsque j’étais présent, j’ai vécu comment c’est en vrai et ça m’a beaucoup influencé ».

Les francophones de Hamilton ont en Jebreel Alayche un fier représentant de leur communauté. Il y a fort à parier qu’il aura l’occasion de se distinguer à nouveau dans l’avenir.