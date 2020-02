Le Club LaSalle de St. Catharines n’a pas connu l’affluence considérable qui avait caractérisé sa cabane à sucre de l’an dernier, mais l’activité n’en a pas moins conservé l’attachement de la communauté. Le dimanche 23 février, de nombreux résidents de la région du Niagara étaient présents pour célébrer dans la bonne humeur et à leur façon cette tradition canadienne-française.

Au chapitre du repas, le Club LaSalle a misé sur des valeurs sûres : œufs brouillés, saucisses, patates rissolées, tourtière, crêpes, etc. Le sirop de l’érablière Séguin de Monetville ne manquait pas non plus et, à l’extérieur, il était généreusement répandu par Vic Pépin sur de la neige conservée pour l’occasion.

L’activité débutait à 11 h mais les convives ne sont arrivés que peu à peu, la plupart alors que le violoniste Raphael Longo et le guitariste Gilles Groleau interprétaient quelques mélodies d’antan. Ces deux noms sont connus des habitués de l’organisme : M. Longo avait été choisi en mars 2019 comme remplaçant occasionnel à l’ambassadrice du Club LaSalle et M. Groleau est un membre de cette famille de musiciens qui égayent la communauté francophone de St. Catharines depuis plusieurs années.

Une prestation de la famille Groleau figurait d’ailleurs au programme de la journée, question de donner aux membres de l’assistance l’occasion de danser. Susannah Taylor était également de la partie avec son répertoire de chansons populaires.

Organiser une activité représente toujours un risque pour un organisme : une tempête de neige pourrait, par exemple, faire dérailler les meilleurs préparatifs. Le Club LaSalle a, cette année encore, bénéficié de la clémence de la météo, mais le plus important, c’est qu’il conserve toujours l’appui de bénévoles émérites dont certains entretiennent avec l’organisme une relation d’amitié qui remonte jusqu’à leur prime enfance.

Le Club LaSalle, qui compte plus de 60 ans d’existence, est en lui-même une tradition qui incarne la communauté franco-ontarienne de St. Catharines. Bien d’autres activités figurent à son calendrier pour les prochains mois : gala de l’ambassadeur et de l’ambassadrice le 28 mars, souper-spaghetti le 25 avril, portes ouvertes le 22 mai, etc. C’est un rendez-vous!

PHOTO: Raphael Longo et Gilles Groleau ont été les premiers musiciens sur scène.