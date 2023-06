Alexia Grousson

Lors de sa récente rencontre au Centre multiculturel Niagara Folk Arts à St. Catharines, l’interagence Niagara a reçu Carl Bouchard, commissaire aux services en français par intérim du Bureau de l’Ombudsman de l’Ontario, et Natalia Kusendova Bashta, députée provinciale et adjointe parlementaire à la ministre des Affaires francophones.

L’objectif de cette rencontre était pour M. Bouchard, Natalia Kusendova Bashta et les représentants de la communauté francophone du Niagara d’apprendre à se connaître et partager les besoins et les attentes de chacun.

Carl Bouchard a d’abord expliqué son rôle en tant que commissaire et l’engagement qu’a son bureau envers les francophones afin que ceux-ci aient accès aux services auxquels ils ont droit. Il a aussi demandé que la communauté signale les lacunes existantes dans les services en français et communique aussi ses besoins pour identifier les pistes à améliorer.

Quant à Natalia Kusendova-Bashta, elle a évoqué le travail effectué par le gouvernement ontarien sur les différentes plateformes et comment celui-ci a pu aider économiquement les entreprises à se relancer après la pandémie.

« Elle a aussi expliqué que le gouvernement travaille de très près avec les divers ministères pour les services en français, afin que les deux langues puissent être représentées en tout temps », précise Susan Morin, directrice du développement d’affaires de l’interagence Niagara.

Il y a ensuite eu un tour de table par organisme et secteur tels que le tourisme, la santé, l’immigration, la petite enfance et l’éducation. Chaque représentant a eu l’occasion de s’exprimer sur le chemin parcouru, les avancées ou encore les besoins.

« À l’heure actuelle, ce sont surtout dans les domaines de la santé et de l’immigration où nous avons des défis, affirme Susan Morin. Par exemple, Niagara ne possède pas encore d’hôpital bilingue, dit-elle. Nous avons tout de même une bonne nouvelle pour les francophones du Niagara : nous relançons le site communautaire vivreaniagara.com. Nous travaillons étroitement en collaboration avec les organismes anglophones et le comité de visibilité pour créer des partenariats et nous associer à des projets pour proposer tous les services et les activités de notre belle région dans les deux langues. Nous voulons que la communauté francophone se voit sur le site.

« Au cours de la rencontre, nous avons créé des liens entre la communauté et les bureaux du ministère des Affaires francophones et du Commissariat aux services en français. La communauté se sent appuyée », conclut Mme Morin.

Photo : De gauche à droite : Susan Morin, Melinda Chartrand, Natalia Kusendova Bashta, Carl Bouchard et Annie Boucher