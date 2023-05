Le Conseil scolaire catholique (Csc) MonAvenir annonce le départ à la retraite d’Anik Gagnon, surintendante de l’éducation.

La carrière de Mme Gagnon au sein de la communauté scolaire de langue française de la région a commencé il y a plus de 30 ans. Ayant complété ses études en éducation à l’Université Laval, c’est en 1990 qu’elle a entamé sa carrière en enseignement en Ontario, d’abord dans une école d’immersion à North York et ensuite à l’école élémentaire LaMarsh à Niagara Falls.

Au fil des ans, elle a accédé à diverses fonctions au sein du Conseil scolaire Viamonde, et s’est jointe à l’équipe du Csc MonAvenir au printemps 2016 en tant que surintendante responsable des Services à l’élève. Dans ce rôle, elle a dirigé une équipe regroupant une cinquantaine de spécialistes qui offrent un appui aux élèves en difficulté que ce soit en orthophonie, psychométrie, soutien à l’apprentissage, besoins spéciaux et aux élèves vivant avec un handicap. Elle a été responsable des classes d’apprentissage alternatif sur l’étendue du territoire du Conseil. Ce sont des classes qui accueillent des élèves avec des besoins d’apprentissage aigus et complexes.

Mme Gagnon a aussi agi en tant que surintendante des écoles élémentaires des régions de Kitchener-Waterloo, de York, Hamilton et Niagara et des écoles secondaires à Whitby, Barrie, Mississauga, Hamilton, Aurora et Welland ce qui l’a portée à assurer le bon fonctionnement de ces écoles, un climat scolaire positif et la prestation d’une éducation de qualité. Elle a été responsable du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté.

Tout au long de son mandat à titre de surintendance, Mme Gagnon a défendu les besoins des élèves avec défis d’apprentissage et s’est dévouée à mettre en place les services dont ils ont besoin pour réussir. Elle a développé des liens étroits avec des prestataires de services cliniques et spécialisés partout sur le territoire desservi par le Csc MonAvenir en participant à de nombreuses tables de planification et de concertation. Elle a aussi été responsable de la relation du Csc MonAvenir avec le Consortium du Centre Jules-Léger à Ottawa qui offre une éducation spécialisée aux élèves avec troubles d’apprentissage sévères et aux élèves ayant une surdité, une cécité ou une surdicécité. Mme Gagnon a assuré la mise en place d’appuis aux élèves en situation de handicap, ayant subi un accident ou une maladie grave, ou en perte de mobilité.

Cet engagement s’est d’ailleurs accentué durant la pandémie, alors que nombreux élèves à grands besoins vivaient l’isolement et l’absence de services spécialisés en raison de la fermeture des écoles. Mme Gagnon a réussi à dresser un plan d’accueil en présentiel pour ces élèves dont la présence régulière à l’école, avec le contact régulier avec des spécialistes, était absolument nécessaire. Pendant la pandémie, Mme Gagnon a mobilisé ses équipes en EED afin de s’adapter aux mesures sanitaires tout en accueillant les élèves en présentiel pour poursuivre leur apprentissage. Ce fut une période très exigeante durant laquelle il fallait trouver des solutions pour assurer la santé et la sécurité de tous.

Le directeur de l’éducation, André Blais, a tenu à la féliciter : « Au nom de nous tous, je tiens à remercier Anik Gagnon pour sa contribution à l’éducation et à l’épanouissement de chaque élève. Par l’entremise des postes clés qu’elle a occupés pendant sa carrière, elle aura fait une différence auprès de nombreuses familles, élèves et membres du personnel. Elle n’a jamais cessé de militer pour l’offre de services de qualité aux élèves et leur famille. Je suis très reconnaissant de son engagement et des accomplissements qu’elle a réalisés durant sa longue carrière et lui souhaite santé et bonheur au moment où elle débute cette nouvelle étape de sa vie. »

Mme Gagnon prendra officiellement sa retraite à la fin août 2023. Le poste qu’elle libère sera affiché pour recrutement.

Source : Csc MonAvenir