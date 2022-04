Chaque année, le Centre francophone Hamilton (CFH) offre un camp pour les jeunes de 4 à 10 ans durant la semaine de relâche en mars. Les camps du CFH proposent des activités interactives en français pour tous les goûts : des sorties éducatives, des jeux sportifs, des ateliers artistiques avec des invités spéciaux qui animent des ateliers stimulants.

Samantha Waechter, la coordinatrice culturelle du CFH et gestionnaire du camp de mars indique que le format cette année était un peu différent, mais tout aussi amusant pour les enfants. « Nous avons procédé différemment cette fois-ci avec deux journées d’activités les 15 et 17 mars dans nos locaux du Centre francophone avec une panoplie d’activités extérieures, dit-elle. Par exemple, le premier jour était concentré sur les arts. Nous avons offert un atelier d’arts et de peinture avec Nadine Marais, une artiste originaire de la France mais qui habite aujourd’hui à Hamilton. Nous avons également fait une chasse au trésor de Pâques au parc Bayfront. Les enfants se sont bien amusés. »

Tout se fait en français et permet aux petits de se créer des nouveaux liens d’amitié. « Le deuxième jour, notre thème était les sciences, alors nous avons amené les enfants aux Jardins Botaniques Royaux où ils ont participé à une exposition intitulée Sous la canopée avec plusieurs animaux, poursuit Mme Waechter. Ensuite, nous avons pu nous balader dans l’exposition pour voir encore plus d’animaux, aussi intriguant les uns que les autres. Une douzaine d’enfants ont participé aux diverses activités proposées cette année et le camp a été un vif succès, tout s’est super bien passé. »

Les prochains camps auront lieu cet été et débuteront le 4 juillet pour se terminer le 19 août. Il y aura aussi un camp de leadership durant la période estivale pour les enfants de 12 à 15 ans. Pour plus de renseignements, ou pour inscrire des enfants, écrivez à info@centrefrancais.ca.

Crédit photos : Facebook du CFH