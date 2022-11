Du 6 au 12 novembre, les organismes ont souligné la Semaine nationale de l’immigration francophone pour mettre en valeur les communautés francophones plurielles et inclusives. Cette dixième édition avait pour thème « Nos traditions et notre avenir » et proposait une multitude d’activités rassembleuses pour apprécier les différentes traditions francophones et réfléchir à un meilleur avenir pour chacun.

Dans la région, le Comité local en immigration francophone (CLIF) du Niagara, composé d’intervenants du Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest (RIFCSO), de SOFIFRAN, du Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN), du CERF Niagara, des conseils scolaires MonAvenir et Viamonde, de l’Entité 2 et de l’ABC communautaire, a organisé, le mercredi 9 novembre, une foire des services en français dans la salle communautaire du CSCHN à Welland et un buffet multiculturel préparé par des bénévoles de SOFIFRAN et de la communauté.

Cette rencontre était animée par Mikhaela Sullivan, agente de projet du RIFCSO pour la région, et Fété Kimpiobi, directrice générale de SOFIFRAN. Pour le repas, les mets de cinq pays (Cameroun, Congo, Sénégal, Guinée et Haïti) étaient présentés. Pour leur part, les visiteurs ont pu rencontrer les intervenants communautaires qui offrent des services en français aux familles immigrantes et se régaler d’un repas savoureux offert par le CLIF du Niagara.

« C’est une belle opportunité de rencontres, de réseautage et surtout de retrouvailles car, pour plusieurs d’entre nous, il s’agit d’une première activité en personne depuis 2019, soit le début de la pandémie, raconte Fété Kimpiobi. C’est aussi pour certains l’occasion de découvrir les multiples saveurs des cuisines africaine et haïtienne préparées par d’excellentes cuisinières de notre belle communauté. »

Mme Kimpiobi a d’ailleurs profité de ce rassemblement pour inviter les femmes à la prochaine activité de SOFIFRAN, soit une soirée des dames qui aura lieu le 26 novembre à l’église Holy Trinity de Welland, où sera présenté un film suivi d’un souper à la fortune du pot et d’une danse.

À noter que d’autres activités ont eu lieu pour souligner la Semaine nationale de l’immigration francophone dans le Niagara dont l’exposition intitulée « Sur les sentiers de l’Afrique des grands lacs » à l’Université Brock de St. Catharines où les participants ont pu découvrir les magnifiques paysages du Rwanda, du Burundi et de la République démocratique du Congo.

Photo : Les représentants des organismes présents. De gauche à droite : Franklin Leukam Weledji (Csc MonAvenir), Bonaventure Otshudi (CSCHN), Mikhaela Sullivan (RIFCSO), Fété Kimpiobi (SOFIFRAN), Fernand Eddy Michel (CSCHN), Suzanne Coutu (CERF Niagara), Gladys Zoleko (Cs Viamonde), Baba Diop, Annie Boucher et Hanane Kabli (Entité 2)