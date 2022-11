Hospice Niagara invitait la population de Welland à deux séances portes ouvertes le 9 novembre à l’école Franco-Niagara et le 16 novembre au Centre communautaire de Welland pour jeter un coup d’œil aux dessins architecturaux de la future Maison Walker qui sera située dans le nouveau Foyer Richelieu, foyer de soins de longue durée bilingue qui ouvrira ses portes en 2024.

Il s’agissait également d’occasions pour le public francophone de faire connaissance avec des membres du personnel du centre et des bénévoles de la campagne de financement communautaire. La demande de soins palliatifs en centre spécialisé n’a jamais été aussi grande dans la région du Niagara.

Au cours des six dernières années, le nombre de personnes qui ont besoin de soins de qualité en fin de vie a augmenté, à tel point qu’Hospice Niagara ne peut plus accepter toutes les demandes de soins au centre de St. Catharines. À l’heure actuelle, il y a 10 chambres de soins palliatifs au Centre Stabler de St. Catharines, lequel a ouvert ses portes en 2007.

La planification de ce projet d’immobilisations a été amorcée il y a plus de quatre ans lorsque Hospice Niagara a jeté les assises de la campagne « Des soins près de chez soi », qui vise à recueillir 18 millions $. En 2024, l’organisme célébrera l’inauguration de deux nouveaux centres d’excellence en soins palliatifs, soit la Maison Walker à Welland et un autre à Fort Érié. Ces derniers profiteront à toute la population de la région du Niagara en créant 20 chambres de plus pour les personnes en fin de vie et en offrant des services élargis d’intervention communautaire et d’assistance aux personnes endeuillées.

À Welland, la Maison Walker occupera 15 000 pieds carrés du premier étage du nouveau bâtiment de trois étages qui sera bâti au Foyer Richelieu. « La chose la plus excitante pour les francophones dans ce projet pour répondre aux besoins de la communauté est que, en partenariat avec l’Entité 2 de planification des soins de santé en français, nous travaillons fort pour obtenir la désignation en vertu de la Loi sur les services en français pour ces deux centres de soins palliatifs », confirme la directrice générale d’Hospice Niagara, Carol Nagy.

« Nous avons reçu un financement de 2 millions $ du ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario qui appuie le projet, explique Debbie Beaudoin, administratrice à Hospice Niagara. De plus, nos donneurs corporatifs ont été très généreux avec, entre autres, un don de 1,5 million $ de Walker Industries pour nommer le site de Welland la Maison Walker et de nombreux dons de la communauté. Pour Welland, nous sommes actuellement à 2 millions $ de notre objectif. Notre but est d’offrir les services en français aux deux sites. »

Les deux activités portes ouvertes à Welland étaient destinées à présenter le projet à la communauté francophone et de solliciter son engagement dans la campagne et, peut-être, en 2024, l’inciter à faire du bénévolat pour Hospice Niagara quand la Maison Walker ouvrira ses portes.

Photo : Debbie Beaudoin (à gauche) et Carol Nagy présentent les plans du nouveau centre de soins palliatifs d’Hospice Niagara à Welland.