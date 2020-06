S’il y a un endroit où les mesures de confinement et de distanciation sociale doivent être suivies à la lettre, c’est bien dans un foyer de soins de longue durée. À Welland, le Foyer Richelieu a échappé jusqu’à maintenant à la pandémie et ceux qui y travaillent ont fermement l’intention de continuer à ce que rien ne change à ce chapitre.

C’est pourquoi le bercethon ne s’est pas tenu, cette fois, entre les murs de l’établissement. L’activité annuelle, dont la raison d’être est d’amasser des fonds pour contribuer au mieux-être des résidents, a eu lieu le vendredi 29 mai mais dans l’intimité de la résidence de chaque participant.

En effet, les berceurs se sont bercés à la maison et les donateurs ont été contactés par téléphone afin de solliciter leur générosité à nouveau cette année. Procéder ainsi à distance n’a pas affecté l’intérêt de la communauté puisque la fondation a réussi à recueillir plus de 15 000 $!

Au cours des dernières années, il y a eu une augmentation des profits générés par cette activité. « L’an passé, on a dit que c’était pour notre campagne de levée de fonds pour le projet d’expansion et c’est encore le cas cette année », explique Daniel Keays, directeur du développement et des relations avec les donateurs au Fonds Foyer Richelieu, la fondation responsable de ce type d’activités bénéfices. Selon M. Keays, la communauté est très attachée au foyer et l’idée d’en doubler la capacité d’accueil a certainement contribué à accroître encore plus cet intérêt.

L’expérience, bien que largement virtuelle, a aussi été formatrice pour l’équipe du Foyer : « Le bercethon nous a donné l’idée de faire un encan en ligne et d’utiliser plus la technologie qu’auparavant », commente M. Keays.

Le Fonds Foyer Richelieu tient à remercier les commanditaires et participants : Youngs Insurance, CERF Niagara, Collège Boréal, le Club Renaissance, les Filles d’Isabelle, les Chevaliers de Colomb, le Club Richelieu Welland, la Résidence Richelieu, le comité des familles du Foyer Richelieu, les employés du Foyer, les administrateurs du Foyer et de la fondation, la famille Bolduc, Rose-Hélène Desjardins, Tina Desjardins et combien d’autres! La pandémie complique certes la vie des résidents de Welland, mais elle n’amoindrit visiblement pas leur attachement au seul établissement de soins de longue durée pour francophones de la région.

PHOTO : Rose-Hélène Desjardins, une ancienne employée du Foyer, se berce en compagnie de sa fille Tina Desjardins pour amasser des fonds.