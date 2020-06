Le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) manifeste sa solidarité aux communautés noires dans la foulée des événements tragiques de la semaine dernière aux États-Unis et dans plusieurs villes canadiennes.

Le CSCHN ne peut rester indifférent face à ces événements et tient à rappeler la contribution majeure des communautés Noires à la vitalité de la francophonie au Canada et partout dans le monde.

Ce qui se passe actuellement n’est malheureusement pas un problème américain ou étranger; le racisme existe ici au Canada également et nous devons l’exposer, nous y opposer, le condamner et rejeter la passivité en adoptant activement des comportements antiracistes.

Pour sa part, le CSCHN de par ses principes et les valeurs auxquels il est attaché, a toujours rejeté et continuera de combattre le racisme sous quelque forme que ce soit. Que ce soit son fonctionnement, la gestion de ses ressources humaines mais également et surtout, ses différentes programmations, ce sont ces mêmes principes et valeurs qui l’anime et qui continueront de le guider.

Ainsi, que ce soit sa participation au projet Dialogue plus ou encore ses initiatives conjointes avec les Centres de santé communautaires de Hamilton pour la mise en place de projets de lutte contre le racisme, le souci a toujours été le même, combattre la discrimination systémique, sensibiliser, encourager et promouvoir le vivre ensemble.

Le CSCHN appelle les partenaires communautaires, leaders de la francophonie Ontariennes à s’opposer au racisme et à la discrimination, à manifester leur soutien aux communautés noires et à amplifier les voix et les messages de ces communautés.

Faisant échos à l’invitation de la Fédération des Communautés Francophones et Acadiennes (FCFA), nous « demeurons déterminés à bâtir une francophonie plurielle, riche de sa diversité, unie dans sa quête d’équité pour tous et toutes ».

