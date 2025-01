Richard Caumartin

Pour célébrer la fin de la programmation 2024 et une année bien remplie, le Centre francophone de Hamilton (CFH) a offert à son public un souper traditionnel du temps des Fêtes suivi d’une prestation intime avec la chanteuse franco-ontarienne Mélissa Ouimet à The Gasworks.

C’est Anika Kuhnert, la nouvelle présidente du CFH qui a accueilli les invités accompagnée de son directeur général, Lanciné Koulibaly et son équipe. Pas de long discours, tout le temps était réservé aux membres pour socialiser entre eux et à l’artiste invitée qui présentait son plus récent spectacle de Noël avec guitare et piano.

Le public de Hamilton a découvert l’univers festif de Mélissa Ouimet à travers des classiques du temps des Fêtes qui ont bercé son enfance, tout en revisitant certains de ses succès dont Noël dans la tête et Quand revient Noël. Accompagnée par ses musiciens, Mélissa a proposé un spectacle chaleureux et vibrant, accompagné de quelques anecdotes empreintes d’humour et des refrains familiers. L’auditoire a chanté avec elle, complice de cette ambiance festive.

Mélissa Ouimet prépare un nouvel album dont la sortie est prévue à l’automne 2025.

Photo : Mélissa Ouimet a offert une prestation énergique pour célébrer avec les francophones de Hamilton.