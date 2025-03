Alexia Grousson

Le 7 mars, par le biais de FedDev Ontario et du Programme pour la croissance du tourisme, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de près de 320 000 $ pour soutenir trois festivals à Hamilton, dont celui du FrancoFEST, organisé par le Centre francophone Hamilton.

Parmi les récipiendaires, il y a Sonic Unyon Records qui recevra 185 000 $ en vue d’améliorer le festival de la bière artisanale Because Beer et de l’étendre jusqu’à Guelph. Quant à Festitalia, l’organisme percevra 100 000 $ pour l’Expo de son 50e anniversaire comprenant un marché artisanal, des groupes musicaux et des dégustations. Enfin, le Centre francophone Hamilton obtiendra un soutien de 38 500 $, afin « d’améliorer la programmation du FrancoFEST et de soutenir de nouveaux outils de marketing afin d’exploiter le plein potentiel du festival et d’attirer de nouveaux visiteurs en 2025 et au-delà », fait savoir le communiqué.

Cette nouvelle a été annoncée par Filomena Tassi, députée de Hamilton-Ouest – Ancaster -Dundas, et Lisa Hepfner, députée de Hamilton Mountain, au nom de Ruby Sahota, alors ministre des Institutions démocratiques et ministre responsable de FedDev Ontario.

Le directeur général de CFH, Lanciné Koulibaly, et la présidente de l’organisme, Anika Kuhnert, étaient sur place au moment de l’annonce.

« Nous sommes vraiment heureux pour cette subvention et la reconnaissance du rôle du FrancoFEST dans la vitalité culturelle et touristique de la région. Ce soutien financier vient à point nommé, car nous avions perdu des financements pour le festival », commente Lanciné Koulibaly. Cet argent servira à embaucher une personne responsable de la programmation du FrancoFEST et un influenceur qui assurera la promotion du festival aux niveaux national.

Pour rappel, le FrancoFEST aura lieu du 20 au 22 juin, au parc Gage à Hamilton. « Nous souhaitons mettre l’accent sur les activités familiales cette année, particulièrement pour la journée du dimanche. Nous sommes très contents du soutien de la communauté et nous avons besoin d’elle plus que jamais pour faire de ce festival un moment inoubliable », conclut Lanciné Koulibaly.

Photo : De gauche à droite : Lanciné Koulibaly, Filomena Tassi, Lisa Hepfner et Anika Kuhnert