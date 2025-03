Alexia Grousson

L’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) n’a pas chômé au cours des dernières semaines, plusieurs activités ayant eu lieu dans la région.

Fin février, afin de souligner le Mois de l’histoire des Noirs, l’Association a organisé une soirée communautaire afro-canadienne à l’école élémentaire Cardinal-Léger. Plus de 200 personnes ont participé aux ateliers tels que peinture, pâte à modeler, colliers, cartes du pays, etc. proposés par les jeunes sur le thème de l’Afrique. Les invités ont également assisté au spectacle de BTS Power, un collectif musical dynamique, et ont dansé avec eux en fin de soirée.

Pour lancer les festivités du Mois de la Francophonie, l’AFKW a proposé une sortie pour toute la famille, le 1er mars, au Chicopee Tube Park. La quarantaine de personnes ont profité d’une belle journée ensoleillée pour glisser sur de grosses bouées. À la fin de l’activité, un bon chocolat chaud attendait tous les participants au chalet.

« Les parents étaient heureux de se retrouver entre amis et les enfants aussi. Un point positif concernant le parc, les enfants peuvent être autonomes car le site est conçu pour les laisser glisser seuls », explique Céline Corve, coordonnatrice à l’AFKW.

Qui dit mois de mars, dit forcément Journée internationale de la femme. L’AFKW ne dérobe pas à cette tradition. « Chaque année, nous organisons un événement pour les femmes, bien que des hommes souhaitent y participer, nous réservons cette activité uniquement entre nous. Je trouve cela important de célébrer les nombreuses femmes qui se sont investies dans l’Association », ajoute Mme Corve.

Ainsi, une vingtaine de personnes se sont déplacées au Fireside Deli & Family, le 8 mars, pour un brunch. « Nous étions déjà venues il y a deux ans et ce fut un succès. L’endroit est grand, ce qui facilite les discussions en plus d’avoir des prix très raisonnables », poursuit la coordonnatrice.

Il y avait plusieurs générations confondues, ce qui a permis des échanges sur les expériences de la vie et sur des projets. « Nous n’avons pas souvent l’occasion de vivre des activités intergénérationnelles dans notre langue maternelle. C’est vraiment agréable de pouvoir échanger, tout en écoutant les conseils des plus âgées. À la suite des discussions, j’ai noté les demandes des aînées concernant certains ateliers qu’elles aimeraient faire. Cela nous donne des idées et nous sommes heureux que les membres contribuent aussi à la programmation de l’Association », commente Mme Corve.

Les convives sont repartis avec un sac-cadeau contenant une bougie parfumée et des friandises faites maison : des chocolats aux trois saveurs et des biscuits.

Enfin, pour terminer la semaine de relâche scolaire, plus de 20 personnes s’étaient donné rendez-vous pour une soirée de quilles. Les 20 allées étaient réservées pour l’AFKW. « Il y avait beaucoup d’enfants et ils étaient vraiment contents de s’y retrouver. L’ambiance était conviviale », conclut Céline Corve.

Photo (AFKW) : Des participants au Chicopee Tube Park