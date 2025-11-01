Loubna Moric

Le samedi 11 octobre, le Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara (CSCHN) a célébré la Journée internationale des filles sous le thème inspirant « Leaders aujourd’hui et toujours, brillez sans limites! ».

Cette journée exceptionnelle a mis en lumière la diversité, le leadership et l’engagement de plus de 56 jeunes filles francophones, tout en accueillant avec fierté la participation de jeunes garçons alliés venus soutenir leurs amies et réaffirmer l’importance de l’égalité et du respect mutuel. L’événement a été riche en activités : bricolages, karaoké, danse et sensibilisation sur des thèmes liés à l’estime de soi, au respect et à la prévention de la violence basée sur le genre.

Les agents d’approche du programme VIRAJ ont animé des discussions interactives et présenté ce programme novateur. VIRAJ est fondé sur des données probantes, traduit dans plusieurs langues, et le Centre de santé est le premier en Ontario à l’offrir en français.

Les jeunes ont activement participé aux scénarios de sensibilisation, rejouant des situations réelles avec une approche empreinte de bienveillance, de respect et de réflexion critique.

Le CSCHN a exprimé sa gratitude à ses partenaires scolaires pour leur engagement et leur appui, soit l’École Franco-Niagara, l’Académie catholique Mère-Teresa (ACMT) et l’École secondaire George-P.-Vanier. Grâce à ces collaborations, cette journée a été un véritable succès, réaffirmant ainsi l’engagement de l’organisme à soutenir les jeunes francophones et à favoriser leur épanouissement dans un environnement inclusif, sécuritaire et respectueux.

Photo (Crédit : CSCHN): Les intervenantes du programme : Stella Tshibola (à gauche) et Antha Moaku-Matia