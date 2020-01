L’Ordre de Hamilton a été décerné pour la première fois à 10 résidents de la ville le dimanche 5 janvier. Cette reconnaissance de l’engagement exceptionnel se voulait aussi une manière de promouvoir le bénévolat et de mettre en lumière son caractère irremplaçable.

L’Ordre de Hamilton a été créé en avril 2019, à l’imitation des autres municipalités où existait déjà pareille distinction, et le public a été invité à nominer des bénévoles hors de l’ordinaire. Plus de 40 nominations ont été acheminées et le comité de sélection, constitué du greffier et du directeur général de la municipalité de même que du maire, les ont étudiées pour choisir les dix candidatures les plus admirables.

Au chapitre des sports, Kathy Cooper a été choisie pour ses 50 ans d’engagement. À ses responsabilités d’entraîneuse et de coordonnatrice des parties de basketball, elle s’est aussi distinguée comme membre du conseil d’administration de la Catholic Youth Organization et de CANUSA Games. Des événements sportifs de toutes sortes ont bénéficié de ses efforts et de son expertise.

La même chose peut être dite de Dave Glover qui, pendant près de 60 ans, fut l’entraîneur d’équipes de baseball, de balle-molle et de hockey. Des sportifs de tous âges ont bénéficié de ses conseils. Il siège lui aussi au conseil d’administration de CANUSA et s’est impliqué auprès des Scouts et de l’église anglicane St. Paul.

Le sport attire décidément de nombreux bénévoles passionnés, une troisième personne se démarquant dans ce domaine. Nancy Hewer a pendant une quarantaine d’années assumé des fonctions liées à huit disciplines. L’organisation de tournois pour les aînés, pour les personnes avec un handicap, pour les enfants, etc. ont occupé une grande place dans sa vie. M. Glover et Mme Cooper ne lui sont pas inconnus puisqu’elle siège également au CA de CANUSA.

L’écologie a aussi ses héros locaux. Enseignant et directeur d’école à la retraite, Kenneth Hall a passé les 30 dernières années à militer pour la préservation et la restauration des écosystèmes de la région. L’éducation du public aux caractéristiques et à l’importance de la nature est aussi au sommet de ses priorités.

Dre Joan Heels s’est dévouée pour plusieurs projets communautaires au cours des années et a inspiré bon nombre de résidents de Hamilton à faire du bénévolat. Le Club Rotary est son organisme de choix au sein duquel elle s’implique surtout dans les programmes bénéficiant à la jeunesse, un engagement qui l’anime toujours alors qu’elle a aujourd’hui 87 ans.

À l’autre bout du spectre générationnel, Latisha Laing se dédie auprès de HamOntYouth et est présidente de la Rainbow Youth Collaborative. C’est pour l’essentiel le mieux-être des jeunes issus de la communauté LGBT qui est au centre de son engagement social.

Pour ce qui est de la préservation du patrimoine, Robin McGee s’est démarqué pendant plus de deux décennies pour son intérêt pour les cimetières de Hamilton qu’il fait découvrir par des visites guidées qui attirent des centaines de participants chaque année. Les cimetières sont aussi des lieux historiques puisqu’y sont inhumées des personnalités ayant marqué la ville et aussi parce que les sépultures illustrent, par les symboles dont elles sont ornées, la conception que la société se fait de la mort.

Nina Maljar a de son côté émigré d’Italie alors qu’elle avait 16 ans et, aujourd’hui âgée de 80 ans, compte 55 années de bénévolat à son actif. Son église et sa communauté occupent les temps libres de cette arrière-grand-mère très active.

Evelyn Myrie, originaire de la Jamaïque, se dépense depuis 30 ans pour le secteur des arts, de la culture et surtout du développement social. Les immigrants, les minorités ethniques et les femmes sont au cœur de ses efforts pour faire de Hamilton une ville sécuritaire pour tous et où chacun a sa chance.

Dre Anne Pearson complète cette galerie de personnalités remarquables par son engagement en faveur du dialogue interreligieux. Elle est l’auteure d’une douzaine d’articles ayant paru dans des publications académiques et a enseigné pendant près de 20 ans à l’Université McMaster. Elle a participé à de nombreuses initiatives concourant à la promotion de la paix et à une cohabitation enrichissante entre les religions.

Une médaille a été remise à chacun d’eux dans le cadre de la cérémonie qui a ressemblé environ 150 personnes à l’hôtel de ville en présence du maire Fred Eisenberger. Hamilton commence ainsi l’année du bon pied en mettant sur la sellette ceux qui contribuent de leur propre chef au mieux-être de leurs concitoyens en faisant de leur ville un endroit intéressant et accueillant.

PHOTO (Courtoisie : Ville de Hamilton) – Le maire Fred Eisenberger en compagnie des récipiendaires de l’Ordre de Hamilton