Alexia Grousson

Le 21 septembre, Sofifran a tenu son assemblée générale annuelle (AGA) en ligne. Ce rendez-vous était une occasion de faire le point sur les réalisations de l’année 2024-2025, de présenter les projets en cours et de souligner l’engagement continu de l’organisme envers la communauté francophone du Niagara.

Dans son mot d’ouverture, la présidente Gina Isidore a fait part des avancées significatives de l’organisme.

« Chaque année, dit-elle, je constate avec une grande fierté le développement constant de Sofifran à travers ses programmes. Ces réalisations démontrent non seulement la pertinence de nos actions, mais aussi l’impact réel de nos services auprès de la communauté. Je note la capacité remarquable de notre organisation à anticiper les enjeux liés aux transformations sociales et à s’adapter avec agilité aux nouvelles exigences. Cette flexibilité, combinée à un dialogue sincère et régulier avec notre communauté, nourrit la confiance réciproque et consolide les liens qui nous unissent. »

Puis, la directrice générale Fété Kimpiobi a dressé un bilan positif des activités menées au cours de l’année. « Nous pouvons affirmer avec fierté que les efforts de Sofifran ont généré des résultats concrets et positifs pour la communauté francophone du Niagara. Grâce à une gestion rigoureuse, à l’implication exceptionnelle de notre équipe et au dévouement de nos bénévoles, nous avons non seulement atteint les objectifs de notre programmation, mais aussi su l’enrichir pour répondre rapidement aux besoins émergents. Chaque action menée cette année a contribué à renforcer notre impact collectif. »

Parmi les réalisations de l’année figurent notamment le Festiv’Ébène, la soirée intergénérationnelle, le Salon du livre SAFRAN, la publication du livre de recettes de beignets ainsi que des initiatives en entrepreneuriat féminin. D’autres activités communautaires ont également marqué l’année : le réveillon, la fête des Mères et des Pères, les consultations communautaires sur la santé en milieu de travail, les ateliers thématiques sur les femmes (notamment sur la violence familiale), et les formations sur l’entrepreneuriat en garderie familiale.

Sofifran a également participé à plusieurs événements publics dont la Journée canadienne du multiculturalisme et une célébration au marché de Welland, renforçant sa présence au sein de la communauté.

Parmi les projets en cours, la mise en place d’un plan stratégique, une étude de faisabilité pour acquérir des locaux, un projet antiracisme et un projet de renforcement des capacités, destiné à répondre de façon durable aux besoins des femmes de la région. Le conseil d’administration pour l’année 2025-2026 se compose de Gina Isidore (présidente), Kankou Camara (vice-présidente), Fanny Ikobo Mompongo, Vanessa Aubourg, Dina Gabeau, Fatoumata Binta Maci Bah et Sarata Sidibe.

Photo : montage du nouveau CA se Sofifran