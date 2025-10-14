Organisée par le Centre communautaire francophone de Cambridge (CCFC), la cérémonie du lever du drapeau a eu lieu à l’hôtel de ville en présence de Catherine Fife, députée provinciale de Waterloo.

« Un grand sentiment de fierté culturelle régnait lorsque les élèves des écoles francophones chantaient et évoquaient ce moment historique. Merci à la communauté francophone pour la richesse culturelle qu’elle apporte à la région de Waterloo », relate-t-elle sur ses réseaux sociaux.

Mme Fife a également remis un certificat au CCFC pour souligner ce jalon. Enfin, le groupe de musique de l’École secondaire David-Saint-Jacques a clôturé l’événement matinal par une prestation musicale.

Les festivités se sont poursuivies au CCFC où les participants ont savouré un repas collectif. L’après-midi a été marqué par des ateliers proposés par Service Canada qui ont servi à transmettre des renseignements sur les services du gouvernement fédéral.

En soirée, un dîner hommage aux pionniers a donné l’occasion de célébrer ceux qui, depuis de nombreuses années, œuvrent au rayonnement de la culture francophone à Cambridge et ses environs. Ils ont tous reçu une plaque commémorative. Si le drapeau célèbre ses 50 ans, la communauté, elle, est présente depuis plus de 65 ans.

Photo (CCFC) : Ces pionniers du CCFC ont reçu une plaque commémorative.