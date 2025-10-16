Alexia Grousson

Présidente de l’ACFO Hamilton et du conseil d’école George-P.-Vanier, Sonia Macaluso, est l’heureuse récipiendaire du Prix Florent-Lalonde 2025. Ce prix, attribué par l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), récompense l’engagement exceptionnel d’une personne ayant joué un rôle majeur dans la promotion et la visibilité de la francophonie en Ontario.

Créé en 2013, le Prix Florent-Lalonde rend hommage à Florent Lalonde originaire de Saint-Isidore. Fort de plus de 60 ans de carrière dans l’enseignement, la direction d’établissement scolaire et le conseil scolaire, il a été un acteur clé de l’accès à l’éducation en français dans diverses régions ontariennes.

Figure bien connue de la francophonie à Hamilton, Sonia Macaluso se distingue par son engagement constant à renforcer les liens entre les familles, les établissements scolaires et les organismes francophones. Fière de son héritage métis transmis depuis 18 générations, elle incarne un engagement authentique, enraciné dans un profond désir d’inclusion, de justice et d’égalité d’accès aux services en français.

C’est à travers son rôle de parent que son militantisme a pris une nouvelle dimension : « Lorsque mes enfants sont entrés à l’école secondaire, j’ai réalisé l’ampleur des lacunes en matière de services en français. Cette prise de conscience a été un tournant. Je me suis demandé ce que je pouvais faire pour améliorer la situation », relate-t-elle.

Depuis, elle sillonne les organismes pour faire valoir les besoins de la communauté francophone. Grâce à ses interventions, plusieurs programmes – comme Nager pour survivre de la Société de sauvetage canadienne – ont commencé à être adaptés pour un public francophone. Mme Macaluso n’hésite pas à offrir son temps bénévolement pour appuyer les projets qu’elle juge essentiels à la sécurité et à l’épanouissement de tous.

Au sein de l’ACFO Hamilton, elle joue un rôle central dans le développement de projets de loisirs en français et dans la revendication pour la construction d’une école secondaire francophone au sein du futur Centre scolaire communautaire de Hamilton. Elle milite également pour une représentation accrue des francophones au sein des organismes, en plaidant pour des services offerts réellement en français, par un personnel formé.

« Je veux que ce soit enraciné pour la nouvelle génération. Que les jeunes n’aient plus à se battre pour leurs droits. Mon souhait, c’est d’avoir un impact concret, dès maintenant et pour l’avenir. Une pierre à la fois, jusqu’à bâtir des murs solides. Et je continuerai, je n’ai pas l’intention d’arrêter », commente-t-elle.

Une reconnaissance émouvante

À la réception du Prix Florent-Lalonde, Mme Macaluso a exprimé sa profonde gratitude : « Cette reconnaissance m’a profondément émue. Mon engagement est avant tout un acte d’amour envers ma communauté, souvent réalisé au prix d’un précieux temps en famille. Mais je garde toujours à l’esprit que je fais tout cela aussi pour mes enfants, pour les générations à venir.

« J’espère que mon parcours inspirera d’autres personnes à s’engager, peu importe leur origine, leur statut ou leur niveau d’études. Ce prix ne célèbre pas un CV, mais la passion, l’amour et le partage au service de la communauté. La francophonie a besoin de voix diverses pour continuer à avancer. Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence », conclut Sonia Macaluso.

La remise officielle du Prix Florent-Lalonde 2025 se tiendra lors du congrès de l’AFO, le vendredi 24 octobre, à l’hôtel Sheraton Parkway Toronto North, situé à Richmond Hill.

Photo : Sonia Macaluso, récipiendaire du Prix Florent-Lalonde 2025