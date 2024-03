Richard Caumartin

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, Sofifran recevait le 9 mars sa communauté féminine pour célébrer cette occasion importante à l’Hôtel Four Points Sheraton de Thorold.

Au programme de la soirée animée par Justine Djoléi Gogoua, quelques témoignages, de nombreux partages entre femmes issues de communautés diverses, un souper aux saveurs exotiques préparé par la chef Yorly et une prestation du comédien et metteur en scène Said Benyoucef inspirée des Mille et une nuits.

D’entrée de jeu, l’animatrice a fait le tour des tables pour que les participantes prennent un moment de réflexion sur leur réalité en tant que femmes et ressentent un sentiment de fierté. « Nous savons comment faire avancer les choses dans notre vie et dans la société la plupart du temps, dit-elle. La femme est la clé de tout. Sans elle, il n’y a rien! Et l’amour de soi est très important. »

Par la suite, la présidente de Sofifran, Gina Isidore a pris la parole. « Cette Journée internationale des droits des femmes devrait se tenir 365 jours par année car nous, les femmes, nous ne chômons jamais, déclare-t-elle. Nous nous coiffons de plusieurs chapeaux, à la fois mère, épouse, enseignante et psychologue pour ne nommer que ceux-là. » Elle a ensuite remercié les commanditaires de la soirée et les nombreux partenaires de l’organisme.

Après son allocution, les dirigeantes ont rendu hommage et exprimé leur gratitude à l’ancienne présidente de Sofifran de 2018 à 2021, Nyarayi Kapisavanhu. Cette dernière occupe notamment la vice-présidence du conseil d’administration du Niagara Region Police Service Board, où elle a été la première femme noire élue en mars 2023. Elle préside aussi le Niagara District Council of Women et siège au conseil d’administration de Brock University.

Elle a initié, il y a sept ans, un programme de mentorat destiné aux jeunes Noirs, visant à améliorer l’économie, l’éducation et le bien-être des communautés marginalisées à travers des actions locales, en Europe et en Afrique australe. Mme Kapisavanhu a remercié Fété Ngira-Batware Kimpiobi, la directrice générale de Sofifran.

« Maman Fété a toujours été là pour moi et m’a toujours encouragée de croire en moi, raconte la présidente sortante. Souvent, ce n’est pas facile de croire en tes possibilités surtout quand il y a des gens dans ton entourage qui ne croient pas en toi. Merci Fété pour m’avoir donné l’opportunité de servir la communauté sous l’égide de Sofifran et c’est cette expérience qui m’a fait comprendre ce qu’est une communauté, et que j’ai appris à naviguer au travers des différents services et organismes du Niagara. Mon parcours a été influencé par ma rencontre avec maman Fété et c’est avec humilité que je reçois cet hommage de vous. »

Un buffet a ensuite été servi pour permettre à l’auditoire d’échanger et de réseauter. Après le repas, Said Benyoucef a lu un texte tiré de Shahrazade démissionne, une parodie loufoque qu’il a créée et présentée dans le cadre du Festival du monde arabe de Montréal il y a quelques années. L’histoire symbolise le combat de la femme décrit sous la forme des traditions des Mille et une nuits avec « l’imaginaire, les mots, l’humour et les convictions » de l’auteur.

Après toutes ces émotions, les femmes ont envahi la piste de danse et célébré jusqu’à minuit.

Photo : Une partie de l’auditoire présent à la soirée spéciale offerte en l’honneur des femmes à Thorold le 9 mars dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes