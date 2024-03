Alexia Grousson

Le 23 février, le Centre de Santé communautaire Hamilton/Niagara (CSCHN) s’est vu octroyé deux subventions de la Fondation Trillium de l’Ontario (FTO). Pour reconnaître ces subventions et leurs impacts sur la communauté, Jeff Burch, député provincial de Niagara Centre et un bénévole de la FTO ont assisté à l’événement.

« La pandémie a exacerbé les défis auxquels sont confrontées les femmes sur le marché du travail, en particulier celles exerçant des responsabilités familiales. Selon les données de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada, entre février et avril 2020, 23,2 % des femmes avec des enfants de 5 ans ou moins ont dû réduire leurs heures de travail et 8,4 % ont perdu leur emploi. Chez celles qui avaient des enfants de 6 à 12 ans, 16,1 % ont réduit leurs heures et 12,5 % ont perdu leur emploi. Les femmes monoparentales et celles issues de groupes marginalisés sont particulièrement touchées par la pauvreté et la violence, souvent en raison de discriminations systémiques », explique Loubna Moric, directrice intérimaire des programmes contre la violence et les agressions sexuelles ainsi que des initiatives communautaires du CSCHN.

De ce constat est né un projet intitulé : Investir dans mon avenir. Ses objectifs incluent l’amélioration de la sécurité financière, l’autonomie économique des participantes, la promotion du bien-être et de la sécurité personnelle, ainsi que la création d’un espace de socialisation et de partage d’expériences.

« Il s’agit d’une initiative de formation en employabilité et autonomisation entrepreneuriale, axée sur une approche féministe intersectionnelle et les déterminants sociaux de la santé. Le projet cible les femmes francophones de 16 ans et plus dans les régions de Hamilton et de Niagara. Il offre une gamme de formations, notamment en compétences personnelles, en employabilité et en entrepreneuriat, dans l’objectif d’aider les femmes à sortir du cycle de violence et à acquérir l’indépendance et l’autodétermination. Le projet vise également à renforcer la littératie financière, à réintégrer les femmes à faible revenu dans le circuit social et économique, à sensibiliser à la violence économique et à renforcer l’estime de soi et les compétences de vie.

En outre, le projet offre un soutien et une orientation pour la recherche d’emploi, ainsi que des programmes spécifiques pour la création et le lancement d’entreprises, favorisant ainsi le développement des compétences entrepreneuriales des participantes. En résumé, Investir dans mon avenir souhaite transformer la vie des femmes en leur fournissant les outils nécessaires pour surmonter les obstacles et s’épanouir sur le plan professionnel et personnel », conclut Loubna Moric.

Photo : France Vaillancourt, directrice générale du CSCHN, et le député Jeff Burch