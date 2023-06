Alexia Grousson

Organisé par Geneviève Girard et Amy Cayen, l’équipe du Service d’éducation citoyenne et leadership culturel (ELCL) du Conseil scolaire Viamonde (CSV) et le Service d’animation culturelle, le festival de musique Monde le son célébrait sa cinquième édition avec le thème : MÉLO-MAN! Une énergie électrique et une synergie unique.

Cette année, le festival s’est tenu à l’Université Brock à St. Catharines et a réuni une quinzaine d’artistes, les communautés et les élèves des 15 écoles secondaires de Viamonde. Plus de 200 élèves et artistes se sont rassemblés et ont développé des projets, créés des mentorats et même, pour certains d’entre eux, inspiré des vocations.

« Ce festival est depuis plusieurs années, l’occasion de rassembler les élèves musiciens et mélomanes de la 7e à la 12e année pour une semaine d’ateliers, de spectacles et de performances scéniques. Les participants peuvent approfondir leurs connaissances du répertoire musical francophone, réseauter et se perfectionner, tout en bénéficiant d’une expérience scénique professionnelle. La musique unit les cœurs et les énergies. Elle a transcendé et donné tout un sens à la vie et à nos valeurs. En faisant rencontrer des artistes francophones de renom à nos jeunes, qui affichent leur francophonie avec fierté et leur amour de la musique comme mode de vie, nos élèves peuvent vivre l’expérience d’une synergie, et un mentorat unique, enflammant et passionné », résume l’animatrice culturelle Karine Barrass.

Les artistes à cette cinquième édition étaient Suzan Le Clerk, Amadou Kienou, Vincent Bishop, Pierre-Luc Barr, Danylovedrum, Ink Sticks & Stones, Woodney Pierre, Mimi O’Bonsawin et le groupe parrain de l’événement,Règlement 17.

« Que ce soit acoustique, exploration, rock, hard rock, DJ ou Mixage, tous les styles ont été représentés. Une panoplie d’instruments ont été explorés et utilisés (guitare, basse, batterie, synthé, piano, violon, djembé, cuivres). Les ateliers, tels que l’enregistrement studio, introduction de carrière en musique, composition de textes, de musique et de chant, ont eu de grands succès. La conférence de presse, organisée par les élèves du volet média, a permis de mettre en valeur le groupe parrain de notre Festival. Tout au long de Monde le son, nous avons pu entendre les performances extraordinaires des élèves ViaDJ de nos écoles, ajoute Mme Barrass. Chaque année, il y a de plus en plus d’élèves qui participent à ce festival. C’est une fierté de voir les jeunes faire de la musique en français. »

Les élèves ont également obtenu les encouragements de Michel Laverdière, directeur de l’éducation, Olivier St-Maurice, surintendant de l’éducation et Marcel Tikeng Jounda, conseiller scolaire de la région du Niagara, qui ont assisté à l’événement.

La prochaine édition du festival Monde le son aura lieu dans deux ans.

Photo: De jeunes musiciens bourrés de talent