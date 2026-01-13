JANVIER

*L’Association haïtienne de Hamilton (AHH) commémore l’anniversaire de l’Indépendance d’Haïti avec sa communauté.

*La paroisse francophone Notre Dame-du-Perpétuel-Secours de Hamilton commémore l’Épiphanie avec une messe multiculturelle réunissant plus de 300 fidèles de 15 pays différents.

*Le Club Richelieu Welland offre un don généreux à La Maison Walker d’Hospice Niagara pour son Centre dédié aux personnes en fin de vie qui désirent être soignées en français.

*Pour sa première rencontre de l’année, les participants à la Table interagence de Hamilton partagent les nouveaux projets et discutent des défis à relever.

*La Communauté francophone accueillante (CFA) de Hamilton organise une Journée d’accueil des nouveaux arrivants afin de faciliter leur intégration en leur offrant un espace pour échanger, connecter et partager.

*L’ACFO-Hamilton prépare ses communautés pour le scrutin fédéral lors d’une rencontre à la salle paroissiale Notre Dame-du-Perpétuel-Secours.

*Le Centre francophone de Hamilton (CFH) organise une sortie patinage avec chocolat chaud.

FÉVRIER

*Le Club Richelieu Welland (CRW) rassemble des centaines de personnes pour le carnaval d’hiver canadien-français à l’Auberge Richelieu.

*Le Club canadien de Toronto commence sa tournée de pro motion des Prix RelèveON 2025 en faisant un premier arrêt à Hamilton.

*Le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) partage les premiers résultats du programme Investir dans mon avenir, un projet visant à soutenir les femmes immigrantes de la région.

*Le Festiv’Ébène de Sofifran rend hommage à la richesse du patrimoine africain avec le vernissage de l’exposition Afrique Éternelle : Passé, Présent, Futur.

*Le CSCHN et le CFH organisent le gala annuel du Mois de l’histoire des Noirs avec des artistes tels que Djennie Laguerre et Mis Blandine.

*L’ACFO-Hamilton réunit trois figures engagées pour une discussion sur l’héritage et la résilience des communautés noires : Elykiah Doumbe, Liliane Kabamba et Luc Bonaventure Amoussou.

*La paroisse Saint-Philippe de Burlington rend hommage à ses bénévoles avec une messe présidée par Mgr Douglas Crosby, évêque du diocèse de Hamilton.

*Le Centre communautaire francophone de Cambridge (CCFC) ouvre ses portes aux aînés de 55 ans et plus pour une journée conviviale et animée.

*Le CSCHN organise une activité avec 33 jeunes âgés de 16 à 24 ans, afin de créer un espace où ils sont à l’aise, écoutés et respectés.

MARS

*Le Club La Salle tient le gala de l’ambassadeur des francophones du Niagara et couronne Esteban Barajas Garcia

*L’AFKW organise une soirée communautaire afro-canadienne, une sortie pour toute la famille au Chicopee Tube Park et un brunch pour la Journée internationale de la femme.

*Le centre éducatif La Boîte à soleil et le District School Board du Niagara annoncent le lancement d’un nouveau service de garde avant et après l’école à la Bridge view French Immersion Public School de Welland.

*Le CCFC planifie un déjeuner consacré à la célébration des femmes dans toute leur diversité.

* Des membres du Club Riche lieu Niagara Falls se joignent aux élèves de l’école St-Antoine pour célébrer le Mardi gras.

*Le Sud-Ouest ontarien célèbre la Femme et la Francophonie avec diverses activités telles que le Salon du livre des francophones du Niagara (SAFRAN) et un brunch entre femmes.

*Le Centre Rafiki lance l’initiative Conférence pour les hommes suite au constat que les hommes n’ont pas d’espace pour discuter libre ment de leurs défis personnels et culturels.

*Le forum régional du Réseau en im migration francophone du Centre Sud-Ouest (RIFCSO) explore des stratégies concrètes pour améliorer l’intégration des immigrants francophones.

*L’artiste Caroline Milo anime une séance Artshine pour l’AFKW, portant sur les créations de Khera ba Traore, un artiste engagé pour la cause des enfants au Sénégal.

*Les aînés du Club Renaissance célèbrent la Saint-Patrick à leur manière, entièrement en français, à la salle paroissiale du Sacré-Cœur.

*Le CCFC organise un souper- spaghetti dans le but d’amasser des fonds pour réparer le plancher de leur édifice.

*Le CFH obtient un soutien de 38 500 $ de FedDev Ontario et du Programme pour la croissance du tourisme afin d’améliorer la programmation du FrancoFEST.

*Le SAFRAN 2025 promeut l’éveil de la communauté franco phone avec cinq nouveaux écrivains : Edem Awumey, Soufiane Chakkouche, Julie Huard, Aristote Kavungu et David Yesaya.

*Les élèves des écoles de langue française de Welland assistent au lever du drapeau franco-ontarien lors de la Journée internationale de la Francophonie.

*Abel Maxwell inspire les jeunes de Hamilton au forum jeunesse.

*Les jeunes francophones sont mis en valeur lors du spectacle Jeunes talents organisé par la Communauté congolaise de Hamilton (CCH).

AVRIL

*Le CCFC invite la communauté à sa « cabane à sucre » annuelle. Au programme : vente de conserves de sirop, dégustation et buffet traditionnel.

*Le président du Collège Boréal Daniel Giroux présente, dans le cadre d’une tournée régionale dans le Centre-Sud, le nouveau Plan stratégique 2025-2030 intitulé Horizon 2030 : Réussir ensemble.

*À St. Catharines, le Club La Salle propose un souper-spaghetti et un spectacle du groupe Sirène et Matelot.

*Lors de la finale du championnat de soccer du cycle intermédiaire des écoles Viamonde, les Lions, équipe de l’École secondaire Franco-Niagara, sont sacrés vainqueurs.

*L’AFKW organise plusieurs activités sur le thème de Pâques dont une chasse aux œufs au parc de Waterloo Ouest.

*Le CFH présente, dans le cadre du programme de tutorat communautaire, un projet éducatif qui permet à de jeunes francophones d’aider leurs pairs en difficulté d’apprentissage du français par le biais de la musique.

*Les élèves du Programme d’appui aux nouveaux arrivants de l’École secondaire Franco-Niagara rendent visite aux résidents du Foyer Richelieu dans le cadre d’un projet misant sur la créativité, le dialogue et la solidarité entre générations.

*L’Ontario investit dans l’enseignement postsecondaire avec 750 millions $ en appui aux pro grammes de sciences, de technologie, d’ingénierie et de mathématiques dans les collèges et les universités de la province.

*L’AFKW célèbre le Jour de la Terre en participant au nettoyage du parc près de l’école Vista Hills à Waterloo.

*Le programme d’appui Élan F destiné aux futurs entrepreneurs francophones de la région de Hamilton se renouvelle pour mieux soutenir les participants.

*L’École secondaire Gaétan-Gervais à Oakville organise son événement GAGETECH où, pendant 24 heures, les élèves assistent à des ateliers dédiés à la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques.

*Le CFH exprime sa reconnaissance envers ses bénévoles et salue leur engagement constant lors d’une soirée de quilles.



Photo (Crédit : Le Régional) : La tire est convoitée à la cabane à sucre annuelle du Centre communautaire francophone de Cambridge de Welland.