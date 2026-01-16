MAI

*Le Foyer Richelieu Welland sou ligne l’engagement de la ministre Mélanie Joly pour son rôle clé dans un projet d’agrandissement permettant de renforcer les services en français dans la région du Niagara.

*La communauté rwandaise de Hamilton se rassemble pour sou ligner la 31e commémoration du génocide contre les Tutsis. Des survivants livrent des témoignages poignants.

*L’Auberge Richelieu accueille la 48e édition du Concours d’art oratoire Richelieu, avec 10 finalistes de 5 écoles participantes.

*Les élèves de l’école du Sacré-Coeur de Welland organisent une pièce de théâtre reprenant la trame du célèbre dessin animé Histoire de jouets.

*Le CFH célèbre l’ouverture officielle de son Centre de vie active destiné aux aînés francophones.

*Le Cercle d’artisanat Héritage organise un bazar annuel dans le stationnement de l’église Sacré- Cœur. *Suzette Hafner et Fété Kimpiobi sont des récipiendaires de la Médaille du Couronnement du roi Charles III et reçoivent leur prix par la lieutenante-gouverneure Edith Dumont.

*Sofifran rend hommage aux mamans immigrantes de la communauté de Welland.

*Les écoles du Conseil scolaire catholique MonAvenir s’affrontent au tournoi de volleyball SMASH 2025.

*Le Foyer Richelieu de Welland perçoit un don exceptionnel de 50 000 $ de la famille Rajelje, une contribution destinée à améliorer les conditions de vie des résidents.

*La Maison de la culture franco phone du Niagara collabore au Festival pour enfants.

*L’organisme Regohva planifie deux activités destinées à honorer l’héritage haïtien : le lever du drapeau et la soirée multiculturelle Ma langue, c’est moi.

*L’Association des Haïtiens de Hamilton tient son premier gala de célébration du drapeau haïtien. *L’École élémentaire L’Harmonie accueille le ministre de l’Éducation Paul Calandra.

*Plus de 400 Africains se réunissent à Hamilton pour une célébration bilingue de la Journée mondiale de l’Afrique.

JUIN

*L’AFKW rassemble ses membres au parc Shades Mills, à Cambridge, pour sa traditionnelle randonnée et son pique-nique.

*La 7e édition du Forum provincial des Réseaux en immigration francophone de l’Ontario a pour thème Horizon 2030.

*L’AFKW et le CCFC organisent des activités pour la Saint-Jean Baptiste.

*À l’occasion de la fête des Pères, Rafiki propose un atelier de cuisine pour les hommes à Hamilton.

*Grâce à l’organisme Links for Greener Learning, de nombreuses familles immigrantes du Niagara mettent les mains dans la terre et inaugurent un jardin communautaire.

*Le CSCHN renouvelle son appui aux personnes 2ELGBTQI+ avec des cérémonies de lever du drapeau Franco-Fierté sur ses sites de Hamilton et Welland.

*La fête de la Saint-Jean-Baptiste, organisée grâce à un élan collectif de plusieurs organismes locaux, réunit la communauté francophone du Niagara à l’Auberge Richelieu.

*Pour sa 44e édition, le Franco FEST transforme le parc Gage en une scène multiculturelle.

*Entreprise Niagara célèbre son 40e anniversaire. L’organisme à but non lucratif joue un rôle crucial dans l’essor des entreprises locales.

*La CFA de Hamilton, la Société économique de l’Ontario et Impact ON, clôture le programme Élan F avec une soirée festive. L’organisme organise son tournoi multisports annuel afin de renforcer les liens communautaires et promouvoir l’inclusion, la diversité et l’engage ment citoyen.

*Sofifran participe aux célébrations de la Journée canadienne du multiculturalisme et propose une activité riche en saveurs au marché de Welland.

JUILLET

*La Cité célèbre les six premiers diplômés de son programme de Préposé(e) aux services de soutien personnel au Foyer Richelieu.

*L’Association de la communauté ivoirienne de Hamilton (ACIH) lance une programmation sportive pour l’été : l’initiative de soccer familial francophone.

*Ibrahim Maina, Chance Faïda, et Liliane Kabamba sont les récipiendaires du premier prix de la catégorie « Entrepreneur franco phone exceptionnel », mettant en valeur les entreprises dirigées par des personnes noires

*Le Jardin communautaire du Centre Rafiki s’impose comme un nouveau lieu de rencontre pour la communauté africaine de la région.

*Le Festival AfroJazz célèbre la diversité de la communauté au parc Bayfront de Hamilton.

*Le Centre Rafiki accueille 26 jeunes à son camp d’été.

*La Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario annonce le départ à la retraite de son directeur général Michel Tremblay, et Kim Morris assure la relève.

*Lola Josephine, élève à l’École secondaire Franco-Niagara, rem porte la médaille d’or du 4 x 100 m relais U14 aux Championnats ontariens d’athlétisme.

*La Ville de Welland améliore la sécurité dans ses rues résidentielles et installe de nouveaux panneaux de limitation de vitesse à 40 km/h dans toute la ville.

AOÛT

*La 47e édition du Festival du patrimoine maritime à Port Colborne offre quatre jours de festivités.

*Le Centre de vie active franco phone de Hamilton propose des rencontres sociales, des jeux, des ateliers de bricolage, des séances de relaxation et bien d’autres activités intergénérationnelles permettant de créer des liens entre les familles.

*Le Centre francophone de Cambrige accueille sa traditionnelle épluchette de blé d’Inde ainsi qu’une exposition de voitures classiques.

*L’ACIH organise la deuxième édition du tournoi régional de Maracana, une compétition de soccer amicale inspirée d’un sport populaire en Côte d’Ivoire. À Hamilton, l’organisme met sur pied une célébration de la fierté, de la culture, de l’unité et du partage, pour le 65e anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire.

*Le Centre francophone Hamilton célèbre la troisième édition de l’Apéro Franco des fiertés, afin de mettre en valeur la résilience des personnes 2SLGBTQ+.

*Hospice Niagara inaugure la Maison Walker où 10 lits sont réservés pour les résidents ayant besoin de services palliatifs et d’un accompagnement bilingue.

*Le Centre Rafiki de Hamilton célèbre son septième anniversaire avec un gala communautaire.

Photo : Des participants à l’initiative de soccer familial de l’Association de la communauté ivoirienne de Hamilton (Crédit : ACIH)