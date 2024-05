Alexia Grousson

Pour la première fois, l’école Franco-Niagara à Welland, a tenu une Foire des carrières, le 1er mai, afin de mettre en lumière des anciens de l’École secondaire Confédération. Ces derniers ont partagé avec les élèves leur parcours, leurs défis et leurs réussites dans le monde du travail.

« Pour aider les jeunes à se projeter, à voir plus loin, mes collègues Mathieu Cyr, enseignant en hôtellerie et tourisme, l’orienteur Peter Thanasse et moi avons collaboré pour monter ce projet, relate Elaine Carlson, enseignante du cours sur les carrières.

« Nous voulions que les élèves puissent rencontrer des personnes ayant vécu le même parcours qu’eux ou celui qu’ils aimeraient avoir. Le but était qu’ils puissent poser leurs questions et connaître les exigences de l’emploi ou une journée type au travail. »

Les trois enseignants ont donc fait appel à plusieurs anciens élèves de l’école. Onze d’entre eux ont accepté l’invitation lancée. Parmi eux, il y avait un chef cuisinier, une coiffeuse, une technologue en radiologie, un graphiste, un plâtrier, une technicienne en laboratoire médical, une consultante en vente automobile, un gérontologiste, un gérant de restaurant, une travailleuse sociale et une autre en ressources humaines. Les anciens de l’école ont animé un bref atelier comportant une démonstration et une présentation PowerPoint, puis ont répondu aux questions.

« Plusieurs enseignants ont revu certains de leurs anciens élèves qui ont réussi professionnellement tandis que les jeunes ont pu s’inspirer de personnes ayant le même cursus scolaire qu’eux et qui ont réalisé leurs rêves. Ils ont beaucoup aimé cette expérience. Il n’y a peut-être pas eu de révélation de carrière jusqu’à maintenant, mais plusieurs ont mentionné de nouvelles idées ou inspirations qu’ils ont eues à la suite de la Foire.

« D’autres, qui savaient déjà ce qu’ils veulent faire comme métier, ont posé des questions pertinentes et confirmé leurs choix. Nous sommes vraiment heureux que cette activité ait été un succès », conclut Mme Carlson.

Pour terminer cette journée, les participants et les enseignants ont partagé un repas préparé par les élèves du cours d’hôtellerie. Un moment convivial entre francophones pour se retrouver et faire de nouvelles connaissances.

« C’était vraiment bien de voir le parcours de nos anciens élèves qui vivent des succès remarquables dans une variété de disciplines », affirme Mary-Kathleen Warden, enseignante à Franco-Niagara.

Rhoda Asae, élève de 9e année, a trouvé la foire très intéressante. « Cela m’a donné plus de choix que je pourrais considérer pour mon avenir. J’ai particulièrement aimé la vendeuse de voitures. Elle m’a conscientisée à des perspectives d’emploi que je n’avais pas considérées. »

De manière unanime, les anciens de Confédération étaient fiers de contribuer à cette journée et ont indiqué être prêts à recommencer l’expérience l’année prochaine.

Photo (Facebook Franco-Niagara) : Melanie Sodtka explique aux élèves le rôle des ressources humaines.