Alexia Grousson

Chaque année, Sofifran ne dérobe pas à la tradition de rendre hommage aux femmes de sa communauté et de les faire briller en cette journée de la fête des Mères. Ainsi, le dimanche 12 mai, dans une des salles communautaires de l’Hôtel de ville de Welland, les membres de sa communauté féminine immigrante et leurs familles avaient été invitées à venir célébrer la journée ensemble.

« Nous sommes un organisme dédié à mettre les femmes et les familles à l’honneur. La fête des Mères est donc pour nous un incontournable. Nous devons mettre en lumière le rôle de la femme en tant que mère qui assure la vie de famille avec résilience et noblesse. Il y a également beaucoup de femmes monoparentales qui doivent en plus jouer le rôle du père. Elles méritent d’être félicitées comme il se doit », explique Fété Ngira-Batware Kimpiobi, directrice générale de Sofifran.

D’abord, Mme Kimpiobi a invité les hommes (maris, pères, frères et amis) à prendre la parole pour honorer une ou plusieurs femmes de leur entourage.

« C’était un moment très émouvant et sincère. Avec humour ou sérieux, plusieurs ont parlé de l’impact que des femmes ont eu dans leur vie. Ils ont souligné le fait que la femme est la créatrice du monde et à quel point elle consacre sa vie entière à sa famille et son foyer. D’autres ont reconnu qu’ils sont chanceux d’avoir eu de telles femmes dans leur vie car, malheureusement, ce n’est pas le cas de tous. Plusieurs enfants ont également adressé quelques mots à leur maman, des paroles spontanées qui venaient directement du cœur. C’était très touchant », poursuit Mme Kimpiobi.

Puis, Sofifran a invité Suzanne Leclerc et Marie-Sherlyn Jean-Charles à monter sur scène pour interpréter des chansons de leur répertoire et d’autres dédiées aux femmes telle que La Mamma de Charles Aznavour.

Toutes les familles présentes ont participé au repas à la fortune du pot (potluck), en apportant un plat de leur choix. Il y a eu tellement de générosité que tout un chacun a goûté à tous les plats internationaux proposés.

« En ce jour, nous voulions souligner l’apport des femmes dans la société, dans la communauté et dans la famille. Nous voulions que ces femmes prennent du temps pour elles, dans leur vie très occupée et à travers les soucis quotidiens, pour se parer, se faire belle et célébrer. Cela leur a fait beaucoup de bien sur tous les plans et une d’entre elles m’a dit que c’est la plus belle fête des Mères qu’elle a vécue depuis son arrivée au Canada », conclut la directrice générale.

Les 65 participantes sont reparties avec un sac-cadeau rempli d’objets pour la cuisine.

Photo (Sofifran) : Les participantes à la journée de la fête des Mères