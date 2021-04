Après plus d’une année d’attente à cause de la COVID-19, Épelle-moi Canada (EMC) reprend son Concours national d’épellation en français. L’événement se tiendra virtuellement les 24 et 25 avril 2021 par le biais du campus virtuel immersif de l’organisme.

Cette activité rassembleuse pour les jeunes de 6 à 14 ans est une occasion de mettre en évidence la beauté et la complexité de la langue française à travers les mots. L’édition du Concours national d’épellation 2019-2020 n’a pas pu être terminée à cause de la pandémie.

Au début de cette édition, 17 régions canadiennes (13 en Ontario, 3 au Québec et 1 en Nouvelle-Écosse) devaient participer aux concours régionaux d’épellation et ensuite les finalistes devaient participer au championnat national. Toutefois, neuf régions ont pu réaliser les compétitions.

Depuis le 8 mars 2020, huit autres régions étaient en attente à cause de la pandémie. La priorité de l’organisme était d’attendre que la situation s’améliore avec la COVID-19 afin de terminer cette édition en présentiel comme elle avait commencé pour permettre ainsi aux jeunes d’avoir une compétition équitable.

Il est à noter que cette activité mobilise des centaines de personnes. Cependant, après quasiment une année de réflexion et d’observation, étant donné la situation sanitaire actuelle, le comité d’organisation a décidé de tenir les compétitions virtuellement dans les auditoriums de son campus virtuel immersif.

En effet, en octobre dernier, EMC a lancé sa plateforme virtuelle nommée le « campus virtuel immersif » afin de continuer d’offrir ses services auprès des jeunes et la communauté. Il s’agit d’un espace collaboratif où par le biais de son avatar, les jeunes de même que les adultes peuvent parler, écrire, se déplacer et vivre des expériences réelles avec d’autres personnes dans un univers réaliste et sécuritaire.

Le campus dispose aussi d’espaces virtuels adaptables selon les besoins et pouvant être utilisés pour différents événements. On y trouve, entre autres, les salles de réunions, les salles de classe, les salles de conseil et auditoriums, ainsi que des espaces de loisirs extérieurs — des terrains de sports, une plage, des aires de spectacles et même des feux d’artifice.

Au lieu de tenir les compétitions sur les plateformes usuelles telles que Zoom, Teams, Meet, etc., EMC choisit la forme virtuelle immersive afin de permettre aux jeunes de vivre la compétition dans un environnement presque identique à celui auquel ils auraient été exposés si l’activité était faite de manière présentielle.

Ayant testé la mise en place de l’activité par le biais d’un projet pilote réalisé dans le cadre de son atelier de francisation offert au campus, EMC est prêt à relever ce défi sur une plus grande échelle. Environ 300 jeunes répartis entre les 8 régions vont participer aux compétitions les 24 et 25 avril prochains (9 h 30 – 12 h 30).

Les gagnants de ces concours régionaux vont rejoindre ceux des neuf régions pour le Championnat national d’épellation qui aura lieu le 29 mai au campus virtuel immersif.

L’événement sera diffusé en direct sur les pages YouTube et Facebook d’Épelle-moi Canada. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site Web www.epellemoicanada.ca.

