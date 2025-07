Alexia Grousson

Depuis 2023, la Communauté francophone accueillante (CFA) de Hamilton organise chaque été un tournoi multisports visant à renforcer les liens communautaires et à promouvoir l’inclusion, la diversité et l’engagement citoyen par le biais du sport. Cet événement a rassemblé plus de 250 participants, principalement francophones, provenant de la région de Hamilton.

L’objectif de cette initiative est de créer une communauté plus accueillante, plus diversifiée et plus riche, en particulier pour les jeunes, en utilisant le sport comme un vecteur de cohésion sociale. Ghayt El Gouach, agent de projet de la CFA de Hamilton, souligne que cet événement « vise à renforcer les liens au sein de la communauté en favorisant des valeurs d’inclusion et de solidarité ».

Pour la première fois cette année, le tournoi a proposé trois disciplines sportives réparties sur trois samedis successifs : l’athlétisme, le basket-ball et le soccer. Ces compétitions ont été conçues pour être dynamiques et conviviales, mettant l’accent sur l’esprit d’équipe et le plaisir du jeu. De plus, aucune inscription n’a été exigée, rendant l’événement accessible à tous.

Le tournoi d’athlétisme, qui a eu lieu le 28 juin à la piste Ray Lewis, a vu la participation de plus de 80 athlètes, incluant des familles et des associations. Il a été coorganisé avec le Golden Horseshoe Track & Field Council, membre actif du Conseil sportif Mohawk Sports. Les compétitions comprenaient des épreuves variées telles que les 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, ainsi que des épreuves de saut en longueur, saut en hauteur et lancer du poids. Les participants étaient répartis en 14 catégories selon leur âge et leur sexe. Parmi les faits marquants, la participation de Special Olympics Hamilton, un club accueillant des enfants ayant des besoins spéciaux, a ajouté une dimension de motivation et d’énergie à l’événement.

Le tournoi de basket-ball du 5 juillet, au gymnase de l’Académie catholique Mère-Teresa, a réuni une quarantaine de joueurs répartis en six équipes. Les équipes étaient composées de participants francophones, rwandais, burundais, ainsi que de groupes mixtes anglophones-francophones. La victoire est allée à l’équipe rwandaise chez les adultes (plus de 15 ans) et à l’équipe locale francophone chez les moins de 15 ans.

Enfin, le tournoi de soccer du 12 juillet au Mohawk Sports Park a réuni 12 équipes, totalisant 150 joueurs (garçons et filles). Des équipes représentants divers pays tels que le Ghana, le Burundi, le Nigeria, le Maroc et la République démocratique du Congo y ont participé. Le tournoi a été marqué par la performance remarquable de l’équipe du Ghana qui a remporté la compétition pour une deuxième année consécutive. La compétition a également été caractérisée par une grande organisation, avec 9 arbitres professionnels et 24 matchs disputés sur trois terrains tout au long de la journée.

Ghayt El Gouach souligne la progression notable du tournoi, avec le double de participants par rapport à l’année dernière, où seulement six équipes de soccer étaient présentes et pas assez de participants pour réaliser le tournoi d’athlétisme. « Cet enthousiasme montre non seulement le succès de l’événement, mais aussi le fort potentiel de la communauté. Les participants ont exprimé leur désir de revenir l’année prochaine, et nous aimerions rendre l’événement encore plus grand et plus inclusif à l’avenir. »

Le tournoi multisports de la CFA Hamilton est ainsi bien plus qu’une simple compétition. Il représente un véritable espace de rencontre, de partage et de célébration des cultures francophones.

Photo (Crédit : CFA) : L’équipe de joueurs originaires du Ghana a remporté la première place au tournoi de soccer.