Olaïsha Francis

Le dimanche 13 juillet, une réception, organisée par Blk Owned Hamont, s’est tenue au Musée des beaux-arts de Hamilton. Blk Owned Hamont est un organisme dirigé par Abygail et ses sœurs Alexandria et Ashleigh Montague ainsi que des membres de la communauté. L’événement avait pour objectif de mettre en lumière les entreprises dirigées par des personnes noires et célébrer les contributions et les talents exceptionnels des entrepreneurs de la région.

Plus de 25 personnes ont été mises en nomination dans différentes catégories, dont celle du patrimoine, du visionnaire créatif, des femmes pionnières, des champions de la croissance et des entrepreneurs francophones. Cette année, une particularité notable : trois francophones ont été sélectionnés pour cette catégorie, ce qui montre l’influence grandissante des entrepreneurs francophones au sein de la communauté noire de Hamilton.

Les trois nominés étaient Ibrahim Maina, un entrepreneur spécialisé dans la personnalisation de vêtements, de tasses et d’objets en verre; Chance Faïda, créatrice et vendeuse de bijoux en or; et Liliane Kabamba, fondatrice du Centre Rafiki Hamilton et récipiendaire du premier prix de la catégorie « Entrepreneur francophone exceptionnel ».

Liliane Kabamba, en particulier, a attiré l’attention grâce à son impact puissant en matière de leadership, de créativité et d’engagement dans la communauté. Elle a reçu le premier prix, une récompense pour son travail acharné et son rôle clé pour aider les entrepreneurs et promouvoir l’inclusion dans la communauté noire francophone de la région.

Lors de la remise du prix, Liliane Kabamba a exprimé sa surprise et sa gratitude : « Le trophée ne m’appartient pas à moi-même mais au travail que nous faisons tous et en clin d’œil aux femmes travailleuses. C’est une bouffée d’espoir de voir que les francophones sont reconnus. »

Le Centre Rafiki Hamilton qu’elle a fondé se distingue par ses initiatives de soutien aux jeunes entrepreneurs et son rôle crucial dans la promotion de la culture et de l’entrepreneuriat au sein de la communauté noire francophone. Le prix souligne non seulement la réussite individuelle de Mme Kabamba, mais aussi l’importance croissante de l’engagement francophone dans la sphère économique locale.

Cet événement s’inscrit dans une démarche plus large de Blk Owned Hamont visant à promouvoir les entreprises appartenant à des personnes noires, souvent confrontées à des obstacles supplémentaires dans le monde des affaires. Par le biais d’événements comme la fête champêtre, l’organisation cherche à créer un réseau solide de soutien et à donner plus visibilité aux entrepreneurs noirs au sein de la communauté de Hamilton.

La soirée s’est conclue dans une ambiance festive et conviviale, marquée par des échanges enrichissants et la célébration de l’entrepreneuriat sous toutes ses formes.

Photo (Crédit : Centre Rafiki) : Les contributions et les talents des entrepreneurs noirs ont été célébrés.