Alexia Grousson

L’Association de la communauté ivoirienne de Hamilton (ACIH) a lancé une programmation sportive pour les prochains mois : l’initiative de soccer familial francophone qui se déroulera le samedi, jusqu’au 4 octobre au 355, chemin First Ouest à Stoney Creek.

Cette activité communautaire, financée par la Ville de Hamilton, propose un programme varié, principalement des matchs de soccer et des activités de volleyball adaptés à tous les âges. L’initiative de soccer est une occasion idéale pour s’adonner à des activités physiques et renforcer les liens sociaux au sein de la communauté francophone locale.

Elle a pour objectif principal de promouvoir la santé et le bien-être des familles francophones.

« La santé constitue l’un de nos objectifs prioritaires, assure Abou Traoré, président de l’ACIH. En raison des conditions hivernales, de nombreuses familles ont peu d’occasions de pratiquer une activité physique régulière l’année durant. C’est pourquoi nous encourageons la participation à des activités sportives au cours de l’été. »

Les activités sportives se déroulent sur un site particulièrement bien aménagé, avec deux terrains de soccer, un mini terrain pour les jeunes et un coin dédié au volleyball. Pour les plus jeunes, le parc voisin dispose également de jets d’eau qui permettent aux enfants de se divertir tout en se rafraîchissant.

Des mesures de sécurité sont mises en place pour assurer le bon déroulement des activités dans un cadre sécuritaire et amusant. Trois professionnels sont présents pour superviser l’échauffement et veiller à ce que les participants évitent les blessures. Selon M. Traoré, « les gens arrivent, s’échauffent, et les équipes mixtes sont constituées chaque semaine. Je participe moi-même à l’événement et je constate avec plaisir que l’énergie est partagée tout en étirant les muscles. »

« De nombreuses familles participent et apprécient pleinement l’événement. Elles saluent cette initiative qui leur permet de se retrouver, de jouer ensemble et de profiter d’activités sportives en plein air. Le soccer est particulièrement apprécié, et la répartition par âge ainsi que l’animation en français favorisent une atmosphère inclusive et conviviale », ajoute-t-il.

Enfin, l’ACIH envisage de pérenniser l’Initiative pour 2026, avec pour ambition de la rendre accessible non seulement pendant l’été, mais l’année durant. Cela reflète un désir profond d’encourager un mode de vie sain et actif tout au long de l’année, en répondant à des besoins communautaires. Pour y participer, il faut s’inscrire en ligne sur le site de l’événement. Afin de garantir une organisation optimale, l’activité est limitée à 200 participants.

L’Initiative de soccer familial francophone représente une belle réussite en matière d’engagement communautaire et de promotion de la santé. Elle permet aux familles francophones de se rassembler, de pratiquer des activités sportives et de renforcer les liens sociaux, dans un cadre agréable et sécurisé, tout en restant fidèle à la mission de l’ACIH de promouvoir le bien-être de la communauté.

Photo (ACIH) : Des participants à l’initiative de soccer familial de l’Association de la communauté ivoirienne de Hamilton