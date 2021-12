Le 10 décembre dernier, l’organisme SOFIFRAN accueillait Line Lavoie, formatrice accréditée de l’École internationale d’étiquette et de protocole. À l’approche des Fêtes, qui constituent toujours une occasion de rencontres de toutes sortes, une formation sur les règles du savoir-vivre s’avérait des plus pertinentes aux internautes désireux de rehausser leurs interactions avec autrui.

Avoir des bonnes manières, comme tout ce qui peut apaiser les tensions et éviter les conflits, rend la vie plus belle et plus heureuse. Cela reste vrai avec la parenté, avec les collègues de travail, avec d’éventuel partenaires d’affaires, etc. Bref, il s’agit d’un art de vivre et Mme Lavoie a, en un peu plus d’une heure, rappelé quelques principes de base à cet effet.

Ce sont les règles internationales en la matière qui ont été abordées et l’étiquette à table a constitué l’essentiel de la présentation.

Nombreux sont ceux qui auraient pu trouver réponses à leurs questions. Ainsi, pour ceux qui hésitent toujours à ce sujet, les convives doivent commencer à se servir des ustensiles et des verres se trouvant aux extrémités, en d’autres mots ceux qui sont les plus éloignés de l’assiette. Lorsque l’on a fini de manger, pour signifier que l’assiette peut être retirée, il faut poser les ustensiles utilisés l’un à côté de l’autre en diagonale dans l’assiette, en position « quatre heures moins dix ». Par contre, si l’on ne souhaite que prendre une pause (pour se rendre à la salle de bain par exemple), le couteau et la fourchette doivent être placés de façon croisée dans l’assiette.

Ceux qui doivent mettre la table devront se souvenir que les verres, couteaux et cuillères vont à droite de l’assiette et les fourchettes et petites assiettes (pour le pain, par exemple) à gauche. Par contre, les petites fourchettes et cuillère pour le dessert doive se trouver devant le convive, de l’autre côté de l’assiette pour ainsi dire. Il faut également veiller à ce que les chaises soient placées à 30 centimètres de distance les unes des autres pour assurer le confort des convives.

La présentatrice a aussi parlé des différents types de service. Il était intéressant de constater leurs origines. Lorsqu’une assiette contenant le repas est amenée et déposée sur la table, il s’agit du service à l’américaine. Lorsque l’assiette est déposée vide pour être ensuite remplie par le serveur, c’est au service à l’anglaise auquel on a affaire. Finalement, lorsque l’assiette est vide et que le serveur présente un bol ou un plateau dans lequel le convive se sert lui-même, on parle du service à la française.

Plusieurs autres règles ont été abordées par Line Lavoie.

Ainsi, on a tous appris qu’il ne faut pas mettre ses coudes sur la table. Mais sait-on qu’il y a une façon correcte de tenir ses ustensiles? C’est avec l’index sur le dessus du couteau et de la fourchette qu’il faudrait idéalement manger. La soupe et le potage n’échappent pas non plus à ce type de subtilités : « C’est la cuillère qui doit venir à vous et non vous qui allez à la cuillère », a souligné Mme Lavoie.

Le bon usage de la serviette, savoir orienter la conversation au besoin pour éviter les sujets délicats, la posture appropriée à maintenir, etc. Bref, le savoir-vivre est constitué d’une multitude de petits détails mais qui s’apprennent facilement et avec plaisir. Sans doute que plusieurs de ceux qui ont assisté à cette formation passeront un repas des Fêtes au décorum plus recherché.

PHOTO – Line Lavoie