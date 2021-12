Le mercredi 8 décembre, la Section de l’Ontario de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) a annoncé les noms des récipiendaires de la médaille de l’Ordre de la Pléiade pour l’année 2021. Ces personnalités ont été sélectionnées par un comité multipartite de parlementaires. Les lauréats se sont différenciés par leurs contributions exceptionnelles envers la Francophonie ontarienne.

La présidente de la Section de l’Ontario de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, France Gélinas, députée, remettra les médailles lors d’une cérémonie d’investiture qui aura lieu en 2022.

Parmi les récipiendaires de l’Ordre de la Pléiade de 2021 figure une personnalité bien connue de la région du Centre de la province en la personne de Jean-Rock Boutin. Voici la courte biographie du lauréat soumise par l’APF et qui lui a valu cet honneur :

« Gérontologue. Travailleur social. Cofondateur de FrancoQueer. Fondateur d’Action positive VIH/Sida. Vice-président à la Fédération des ainés et des retraités francophones de l’Ontario. Engagement communautaire dans les services santé et sociaux dans les groupes francophones minoritaires (les aînés, immigrants, LGBTQIA). Il se met à la défense de la communauté LGBTI auprès des instances au niveau local, régional, provincial et national pour la mise en place d’activités et services adaptés. FrancoQueer est le seul organisme LGBTI en français en Ontario. Il est particulièrement salué pour le rôle significatif joué dans la lutte contre le sida et son engagement auprès des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes touchés par la maladie. Il a été membre du conseil d’administration du Comité de français de la Ville de Toronto et du Conseil régional de santé de Toronto parmi d’autres groupes. »

La Pléiade, Ordre de la Francophonie et du dialogue des cultures, est une initiative de l’APF qui a vu le jour en 1976. Elle est destinée à reconnaître les mérites des personnalités qui ont contribué à l’épanouissement de la langue française en Ontario.

Les cinq grades de l’Ordre de la Pléiade sont : Chevalier, Officier, Commandeur, Grand Officier et Grande Croix. L’APF regroupe des parlementaires de 90 parlements ou organisations interparlementaires réparties sur les cinq continents. Son action vise principalement à promouvoir et défendre la démocratie, l’État de droit, le respect des droits de la personne, le rayonnement international de la langue française et la diversité culturelle.

La période de l’appel aux candidatures à l’Ordre de la Pléiade pour 2022 est maintenant ouverte et elle terminera le 9 janvier 2022.

Pour obtenir un formulaire de nomination ou pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Secrétariat — APF Ontario a/s de la Direction du protocole parlementaire et des relations publiques, Bureau 191, édifice législatif, Assemblée législative de l’Ontario, Toronto M7A 1A2.

PHOTO (courtoisie de la FARFO) – Jean-Rock Boutin