Récemment, les intervenants des organismes membres de la Table de concertation Waterloo-Wellington-Guelph (WWG) se sont réunis pour partager leurs informations et activités. Lucie Allard, coprésidente de la Table, animait cette rencontre virtuelle.

Elle en a profité pour présenter Camélie Belzile-Lapalme, récipiendaire de la bourse de 1500 $ du projet des Communautés accueillantes et membre du sous-comité pour les étudiants et jeunes professionnels.

Originaire de Waterloo, Camélie Belzile-Lapalme est étudiante en orthophonie à l’Université d’Ottawa. Dans son projet, elle a expliqué que son sous-comité a recueilli des témoignages de jeunes professionnels francophones de la région sur capsules vidéo. Celles-ci montrent, par exemple, une journée dans la vie d’une étudiante francophone en santé. Les vidéos sont publiées sur le site de la Table WWG sur Instagram à l’adresse www.instagram.com/table_franco_wwg.

À la suite de ce témoignage, une discussion a eu lieu autour de la Table sur la nécessité de rafraîchir le contenu du site de l’organisme et de ses médias sociaux de façon volontaire par les membres, ainsi que la situation de l’hébergement du site.

Puis les membres du comité sur les aînés, Bianca Gagnon de l’Entité 2 et Camille Bilcot de la FARFO, ont avisé le groupe sur l’absence de données sur les besoins des francophones de 50 ans et plus de la région. Le comité veut lancer une campagne de consultation auprès des groupes cibles, mais a besoin de fonds pour y arriver. Il cherche à rejoindre une grande diversité de la population aînée. Ces données recueillies pourront par la suite être utiles pour les clubs de l’âge d’or au niveau du recrutement.

Finalement, l’agente de projet pour les régions de Hamilton-Niagara et Waterloo du Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest, Mikhaela Sullivan, a expliqué la mission de l’organisme qui est de concerter, mobiliser, planifier et coordonner les acteurs de l’immigration francophone afin de favoriser l’accueil, l’intégration et l’enracinement des nouveaux arrivants d’expression française. Le Réseau travaille surtout avec les fournisseurs de services directs pour immigrants francophones afin de faciliter leur intégration économique, sociale et culturelle.

Photos

Camélie Belzile-Lapalme