L’organisme Rafiki a récemment inauguré sa nouvelle bibliothèque, nommée Afrolibrary Rafiki. Pour souligner cet événement, une journée festive a été organisée, qui a rassemblé petits et grands autour d’activités variées : arts, tambours, contes, bricolage et musique de danse.

À travers cet espace littéraire, Rafiki souhaite mettre en valeur ses racines africaines et favoriser la transmission des traditions culturelles à la nouvelle génération. Cette fête s’est déroulée dans une atmosphère chaleureuse, marquée par la joie, le partage et la participation enthousiaste de la communauté. (Crédit : Rafiki)