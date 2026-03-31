Alexia Grousson

Des membres du Club La Salle de St. Catharines se sont réunis, le samedi 14 mars, afin de célébrer la Saint-Patrick dans une ambiance à la fois festive et rassembleuse.

Fête célébrée chaque année, le 17 mars en l’honneur du saint patron de l’île verte. À l’origine religieuse, cette journée commémore celui qui aurait introduit le christianisme en Irlande. Les gens s’habillent souvent en vert, assistent à des défilés, écoutent de la musique traditionnelle et partagent des repas festifs. Le trèfle est un symbole important associé à la Saint-Patrick.

Fidèle à la tradition irlandaise, les bénévoles du Club La Salle avaient préparé un repas copieux composé des mets classiques du pays, dont le bœuf salé accompagné de chou, des carottes et des pommes de terre en purée, ainsi que d’un dessert apprécié des convives. Une option de poulet rôti était également proposé pour satisfaire toutes les papilles.

Tout au long de la soirée, les participants ont partagé un moment de convivialité marqué par la musique, les échanges et une atmosphère empreinte de joie. « Cette célébration visait aussi à souligner l’apport significatif de la culture irlandaise à l’identité démographique et culturelle de la francophonie canadienne », commente Jean Chartrand, personne-ressource pour les événements culturels du Club La Salle.

Après le repas, la piste de danse s’est rapidement animée, accueillant des invités enthousiastes qui ont prolongé les festivités jusqu’à minuit dans une énergie communicative. Malgré une fin de soirée tardive consacrée au rangement et au nettoyage de la salle, les organisateurs étaient pleinement satisfaits de l’événement qui a rassemblé de nombreux participants.

Le Club La Salle poursuit ainsi sa mission d’offrir une programmation variée d’activités culturelles et sociales, tout en répondant aux intérêts diversifiés de ses membres et en renforçant le sentiment d’appartenance au sein de la communauté.

Le lendemain, l’organisme a accueilli un moment plus solennel alors que la famille de Léo Duguay s’est réunie pour célébrer sa vie. Figure marquante du Club La Salle pendant de nombreuses années, M. Duguay s’est éteint à l’âge de 93 ans.

« Il laisse derrière lui le souvenir d’un homme profondément engagé. Les bénévoles ont tenu à lui rendre hommage pour son dévouement exceptionnel et son rôle clé dans le développement et la vitalité du Club », conclut Jean Chartrand.

Photo : Les participants ont célébré la Saint-Patrick. (Crédit : Club La Salle)