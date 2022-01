Qu’il y ait 10, 20, 30 personnes en ligne – et même souvent davantage – au Café des aînés, c’est toujours la fête. L’activité thématique qui s’est tenue le mercredi 19 janvier a rassemblé une trentaine d’aînés principalement du sud de l’Ontario et a ravivé des souvenirs du temps des Fêtes encore bien présents dans l’esprit des participants.

En effet, chacun d’eux a eu l’occasion de raconter comment il ou elle avait passé Noël ou le jour de l’An en cette période où il fallait toujours tenir compte de la pandémie. Voici comment certains ont fait la transition à 2022.

Gisèle, qui avait choisi d’être seule, a célébré par le biais de Facetime avec sa famille à Ottawa. « C’était bien agréable », commente-t-elle. Le père Guy Bertin a vécu les Fêtes avec les paroissiens : « Des rencontres qui leur ont apporté un peu de joie. On s’est sentis en famille ».

Rémi a célébré avec deux amis au resto. Réunion de famille, feux d’artifice, rencontres Zoom pour Gaétane. Déjeuner et dîner avec sa fille et ses enfants à Noël, jour de l’An avec une amie et verre de vin à minuit pour Cécile, etc.

Puis avant de procéder au bingo, activité incontournable de ces Cafés, Raymond Chartrand a interprété les deux premiers couplets de la chanson Que Dieu bénisse cette nouvelle année. Les participants se sont joints à l’homme « à la voix d’or » pour le deuxième couplet.

Ensuite, place au bingo. Comme à l’habitude, tous les mots avaient un lien avec la thématique du jour, la nouvelle année. Chaque participant a choisi ses dix mots et la partie pouvait commencer avec l’animatrice Muriel Thibault-Gauthier qui saisissait toutes les occasions de commenter, pour le plus grand plaisir de tous, les mots choisis. Les gagnants ont été Clémence, Constant et Nancy qui recevront un petit cadeau par la poste.

La prière du père Guy et les mots de remerciement de Mme Thibault-Gauthier ont mis fin au Café Bonne Année. Tous se sont donné rendez-vous pour la prochaine activité qui, si possible, se déroulera en présentiel avec un dîner-spectacle le 20 mars avec la participation d’un groupe folklorique – ou en virtuel le 17 mars – et permettra de célébrer la Saint-Patrick, fête nationale irlandaise. Le vert sera sûrement à l’honneur à cette occasion, ça c’est certain.

PHOTO – Père Guy Bertin