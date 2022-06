La garderie La Boîte à soleil a fêté son 40e anniversaire le 4 juin au Centre communautaire du parc Chippawa à Welland en présence de quelques dignitaires, parents, enfants, employées et bénévoles. L’organisme en a profité également pour célébrer le 15e anniversaire de la garderie LaMarsh et le 10e de la garderie Nouvel Horizon.

Une cérémonie officielle a lancé les festivités en présence du député fédéral de Niagara Centre, Vance Badawey, de David McLeod, conseiller municipal de Welland (dont les enfants ont fréquenté La Boîte à soleil et l’école Nouvel Horizon), du président de La Boîte à soleil et directeur de l’École élémentaire LaMarsh, Pierre Séguin, et de Darlene Edgar, directrice des services à l’enfance pour la Région du Niagara.

La partie officielle de l’événement a débuté avec le discours de la directrice générale de l’organisme, Véronique Emery, qui a remercié chaleureusement les fondateurs de La Boîte à soleil ainsi que les membres des divers conseils d’administration et employées qui ont contribué au succès du service de garde au fil des ans, dont Raymonde Lafond, ancienne directrice générale pendant 32 ans qui était présente pour l’occasion.

Puis, Vance Badawey a pris la parole : « Les enfants du Niagara sont très chanceux d’avoir un organisme comme celui-ci qui fournit des services à l’enfance en français. Nous attendons tous avec impatience 40 autres années de votre contribution exceptionnelle dans notre grande communauté! » Il a ensuite remis un certificat à Mme Emery pour commémorer le 40e anniversaire et un autre pour souligner le 15e anniversaire de la garderie LaMarsh.

La cérémonie s’est poursuivie avec une reconnaissance régionale de Darlene Edgar et celle de la Ville de Welland présentée par le conseiller David McLeod qui, au nom du maire Frank Campion, a remis deux plaques commémoratives : l’une pour les 40 ans de l’organisme et l’autre pour le 10e anniversaire de la garderie à l’école Nouvel Horizon.

Cette portion des festivités s’est conclue par l’allocution de Pierre Séguin qui a remis, au nom du maire de Niagara Falls, Jim Diodati des certificats commémoratifs pour le 40e anniversaire ainsi que pour le 15e de la garderie à l’école LaMarsh.

À la suite de cette brève cérémonie, les jeunes familles étaient invitées à profiter de nombreuses activités dans le parc Chippawa, avec de la peinture sur visage, des structures gonflables, un jeu d’eau et la rencontre de plusieurs personnages dont Spiderman et Elsa, la reine des neiges. Un repas a été servi et les participants ont assisté à la projection du film Encanto en français.

La Boîte à soleil a ouvert ses portes sous la direction de Raymonde Lafond en avril 1982 sur l’avenue Crowland à Welland. Ce centre a fermé en 1993 et le ministère des Services sociaux et communautaires à l’époque a financé l’ouverture d’un centre de la petite enfance à l’école Sacré-Cœur sur la rue Fitch.

Dès l’ouverture, 64 enfants étaient inscrits. Puis, une deuxième garderie ouvrira un an plus tard au 674, avenue Tanguay, et une troisième, en 2004, à la nouvelle École élémentaire catholique Saint-François-d’Assise sur l’avenue Empress. L’organisme a continué de grandir avec l’ouverture d’autres centres à Niagara Falls, Port Colborne et St. Catharines.

Aujourd’hui, les six garderies accueillent plus de 400 enfants et emploient 80 personnes. Cette fête était un vif succès pour la communauté francophone dans son ensemble pour la propagation de la langue française dans la région.

Le Régional a communiqué avec la directrice générale pour recueillir ses commentaires quelques jours après cette grande fête. « Ce fut une très belle célébration d’un anniversaire qui marque 40 ans d’histoire de la francophonie dans le Niagara. Nous sommes très fiers de ce qui a été accompli. C’est magnifique de voir les employés, les familles et la communauté se rassembler pour un si bel événement. Nous avons reçu depuis de nombreux messages des parents et des employées qui ont vécu une belle soirée, une fête émotive où tout a été pensé en fonction de voir les enfants, leurs familles et nos employées s’amuser. Merci à Danielle Carbert, notre responsable du marketing qui a tout organisé, et à tous ceux qui sont venus célébrer avec nous », conclut Mme Emery.

Photo : Véronique Emery (à gauche) et Christina Clark, respectivement directrice générale et directrice-générale adjointe de l’organisme (Photo : courtoisie de La Boîte à soleil)