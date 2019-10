L’Ontario attribuera jusqu’à 143 millions $ aux municipalités afin de les aider à réduire leurs coûts et à améliorer les services pour les résidents à long terme. Ces fonds seront offerts à l’ensemble des 444 municipalités afin qu’elles puissent trouver des façons stratégiques et plus rentables de fonctionner et qu’elles investissent davantage dans les programmes et les services essentiels pour les Ontariens et Ontariennes.

Les municipalités offrent une vaste gamme de services dont dépendent les résidents au quotidien, comme le transport en commun, les services d’égout et d’aqueduc, les parcs et les installations récréatives.

« Les municipalités sont les administrations les plus près de la population, mais chaque collectivité est différente. Il n’existe pas de formule universelle, explique Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement. Cet investissement dans les collectivités permettra de soutenir les efforts de transformation des municipalités, afin de s’assurer qu’elles offrent des services modernes, efficaces et rentables qui répondent le mieux aux besoins uniques de leurs résidents. »

Le gouvernement travaille en partenariat avec les municipalités afin de veiller au respect de l’argent des contribuables. Plus tôt cette année, le gouvernement a procédé à un examen des huit administrations régionales de l’Ontario et du comté de Simcoe. Plus de 8500 soumissions ont été reçues et les conseillers spéciaux, Michael Fenn et Ken Seiling, ont participé en personne à neuf séances de consultation et ont écouté les idées de personnes et d’organismes visant à améliorer les administrations locales.

Dans le cadre de ce vaste examen, il a été mentionné au gouvernement que les collectivités locales devraient pouvoir décider ce qui fonctionne le mieux pour elles en matière de gouvernance, de prise de décisions et de prestation de services. Après avoir analysé méticuleusement les commentaires reçus dans le cadre de cet examen, le gouvernement a réaffirmé son engagement à collaborer avec les municipalités sans recourir à une approche descendante dans le but d’offrir aux municipalités les ressources nécessaires pour soutenir la prise de décisions locale.

« Nous voulons aider et habiliter les municipalités afin qu’elles deviennent plus efficaces et rentables, pour pouvoir profiter pleinement de chaque dollar, déclare Steve Clark. Cet investissement vise à appuyer l’engagement de la province en vue de réduire les coûts d’administration tout en maintenant la qualité des services à laquelle s’attendent les résidents de l’Ontario de la part de tous les ordres de gouvernement. »

SOURCE : gouvernement de l’Ontario

PHOTO : Le centre-ville de Hamilton