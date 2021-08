La construction d’une infrastructure à large bande d’une valeur de 11,1 millions $ a commencé dans la région de Waterloo, ce qui permettra bientôt de connecter plus de 1 200 foyers et entreprises à un service Internet rapide et fiable. Ce projet contribuera à créer plus de possibilités économiques et éducatives dans les zones rurales, éloignées et mal desservies du comté.

Les gouvernements du Canada et de l’Ontario se sont engagés à verser chacun 3,7 millions $ pour financer trois projets d’expansion des services à large bande qui permettront d’offrir un accès Internet fiable aux collectivités de Maryhill, de Haysville, d’Ayr, d’Orr’s Lake, de Clyde, de Dorking, de Macton, de North Woolwich, de Josephburg et d’Erbsville.

« L’accès à un service Internet fiable est essentiel, et la pandémie a mis en évidence à quel point nous dépendons de ces connexions pour travailler, étudier et accéder à des services. Je suis fière des progrès que notre gouvernement continue de réaliser en collaboration avec nos partenaires, et cet investissement est un pas de plus vers notre objectif de connecter tous les foyers et toutes les entreprises du Canada à l’Internet haute vitesse d’ici 2030, a déclaré le 13 août dernier, deux jours avant le déclenchement des élections fédérales Bardish Chagger, alors ministre de la Diversité et de l’Inclusion et de la Jeunesse, et députée de Waterloo. Grâce à cela, un service à large bande rapide et fiable sera offert aux résidents de ces petites municipalités afin qu’ils puissent avoir un meilleur accès aux outils et aux technologies essentiels offerts en ligne. Nous allons poursuivre notre travail pour connecter les collectivités à un service Internet haute vitesse ici dans la région de Waterloo, et dans l’ensemble du Canada. »

« La pandémie a prouvé que l’accès à l’Internet haute vitesse n’est plus un luxe, mais une nécessité pour tous les Ontariens, explique Lisa Thompson, ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. Les familles ont besoin d’Internet haute vitesse pour leur travail, que ce soit pour étudier, faire fonctionner une entreprise ou faire du bénévolat. Elles ont besoin de services à large bande pour rester connectées et concurrentielles dans le marché mondial. Ces projets dans la région de Waterloo constituent des étapes importantes du plan de notre gouvernement visant à connecter toutes les collectivités de l’Ontario à l’Internet haute vitesse d’ici 2025. »

« L’annonce d’aujourd’hui est une excellente nouvelle pour les familles de nos collectivités rurales. Un service Internet rapide et fiable est crucial pour ceux qui étudient et travaillent à domicile, ainsi que pour les entreprises qui veulent croître et prospérer », ajoute Amy Fee, députée de Kitchener-Sud–Hespeler.

« Nous sommes heureux d’annoncer le début des travaux de construction de trois projets de services à large bande par fibre optique à haute vitesse du programme de Southwestern Integrated Fibre Technology (SWIFT) dans la région de Waterloo. Cette étape importante du plan régional d’expansion des services à large bande de SWIFT est un autre pas dans la bonne direction pour permettre au Sud-Ouest de l’Ontario d’atteindre le niveau de connectivité requis dans le monde hautement connecté d’aujourd’hui. Une fois achevés, les nouveaux réseaux fourniront des solutions à large bande durables à long terme qui débloqueront un plus grand potentiel de croissance économique pour les entreprises et qui offriront aux collectivités locales et aux résidents qui y vivent un meilleur accès à des possibilités sociales et mondiales », conclut Gary McNamara, président du conseil d’administration de SWIFT.

Les efforts se poursuivent pour combler les écarts en matière d’accès à des services à large bande dans le Sud-Ouest de l’Ontario, dans le cadre d’un investissement combiné des secteurs public et privé de plus de 255 millions $ pour offrir un accès à Internet rapide, fiable et abordable à des milliers de foyers et d’entreprises. Ainsi, des collectivités pourront attirer de nouveaux projets de développement, renforcer leurs économies locales et créer davantage de possibilités et d’emplois rémunérés dans les régions rurales de l’Ontario.

SOURCE – gouvernement de l’Ontario

PHOTO – Gary McNamara, président du conseil d’administration de SWIFT