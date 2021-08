Du 3 au 5 septembre prochain, Hamilton accueillera le CMAOntario Festival & Awards Weekend au Ancaster Fairgrounds. Organisé par la Country Music Association of Ontario, cet événement rassemblera de nombreux chanteurs et musiciens représentant tous les styles et toutes les nuances de la musique country.

C’est ainsi qu’on trouve en Michel Lalonde un digne représentant de ceux qui insufflent un accent folk-rock à leur répertoire. Ce vieux routier qui cumule plus de 50 ans de carrière sera présent sur scène avec d’autres artistes chevronnés le 4 septembre à l’occasion du Legacy Revival, un concert extérieur auquel les spectateurs assisteront en mode « ciné-parc », c’est-à-dire dans leurs voitures, distanciation sociale oblige.

M. Lalonde a été, entre autres, membre fondateur d’une formation qui a eu ses heures de gloire dans les années 1970 et 1980. « Les gens me connaissent plus à cause de Garolou », estime le chanteur et guitariste qui a tout de même trois albums solos à son actif.

D’ailleurs, sa prestation au festival, sans mettre de côté ce qu’ont représenté les premières années de son parcours musical, sera plus axée sur la dernière décennie de sa carrière.

Après avoir passé un demi-siècle dans le milieu de la chanson, Michel Lalonde est bien placé pour en remarquer l’évolution. « Je trouve que les membres du public plus âgé sont demeurés plus fidèles aux artistes qu’ils ont connus », observe-t-il. Les jeunes sont davantage sollicités par de constantes nouveautés et il est difficile de bâtir un rapport sur le long terme avec un public aussi mouvant.

Même s’il partage aujourd’hui son temps entre la Saskatchewan et l’Île-du-Prince-Édouard, Michel Lalonde conserve ses liens avec l’Ontario d’où il est originaire tout comme Reney Ray, une autre artiste de langue française qui s’illustrera au CMAOntario Festival & Awards Weekend.

D’ailleurs, Reney Ray est en nomination dans la catégorie « Artiste francophone de l’année ». Les festivaliers pourront l’entendre le 5 septembre à l’occasion du Drive-In Award Show. Accompagnée des musiciens du gala, elle interprétera alors le titre éponyme de son récent album À l’ouest du réel qui a capté l’attention du public plus tôt cette année.

Auteure-compositrice-interprète et instrumentiste aux multiples talents, Reney Ray se distingue par son style musical fusionnant le pop, le folk et le country et sa plume authentique et sensible. Même si elle s’est fait un nom au cours des dernières années, obtenir davantage de visibilité est toujours le bienvenu et elle espère que sa participation à ce festival lui ouvrira d’autres portes. Ce processus de reconnaissance est d’ailleurs bien entamé puisqu’elle prévoit élargir ses horizons très bientôt : « Mon projet, pour la prochaine année, c’est de travailler sur un album en anglais qui devrait sortir au printemps 2022 ».

Entre-temps, la création d’un documentaire sur les débuts de sa carrière et sa relation avec sa fille devrait également occuper son temps. Le message qu’elle veut transmettre est simple : « Même si t’es une mère, t’as pas besoin d’arrêter tes projets et d’abandonner tes rêves ». Reney Ray a vécu bien des hauts et des bas dans sa vie, mais a su se relever pour atteindre les sommets et veut en cela faire oeuvre utile auprès des femmes en difficulté.

C’est donc une belle diversité musicale qui attend les amateurs de musique country à Hamilton en septembre. Ce sera également, pour plusieurs, l’occasion d’assister à des spectacles, un plaisir dont le public ontarien a été privé depuis trop longtemps déjà.