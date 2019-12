Le Centre de santé communautaire, à Welland, organise chaque dernier mercredi du mois un dîner pour les aînés. Le plus récent s’est tenu le 27 novembre et, comme d’habitude, Muriel Thibault-Gauthier était présente pour animer des activités.

Or, ce rendez-vous se distinguait de deux façons. D’abord, il s’agissait du dernier dîner de l’année, puisque le dernier mercredi de décembre tombe cette année le 25. C’est cependant au niveau de la participation que l’événement est sortie de l’ordinaire : ce dîner rassemble habituellement entre 25 et 30 convives; or, cette journée-là, ils étaient plus de 60 à s’être déplacés pour passer du bon temps. Le nombre de participants augmente toujours à l’approche des Fêtes mais pareille affluence n’avait pas été atteinte en 2018.

C’est par un brin de musique que l’activité a débuté à 11 h 30. Sur le coup de midi, les convives ont été invités, table après table, à venir se servir au buffet où les attendaient à volonté de la dinde et les traditionnels accompagnements. Pour ceux qui ont la dent sucrée, le dessert n’a pas manqué non plus.

Dans la salle, quelques indices laissaient voir que Noël approche à grands pas : une décoration par ci, un chapeau par là… Cette impression s’est accentuée lorsque Mme Thibault-Gauthier a pris la relève, après le repas, avec ses jeux, quiz et chants thématiques. C’est à titre de simple bénévole et non pas, comme on pourrait le croire, de présidente du Club Renaissance qu’elle anime ainsi chaque mois les dîners du Centre de santé.

Contente et étonnée de la présence de tant de participants, elle a enjoint avec énergie les aînés à tirer parti de cette occasion de s’amuser. Mettant à profit son expérience de directrice d’école, Muriel Thibault-Gauthier se montre toujours habile dans ses interactions avec un auditoire. Elle choisit également des activités propres à stimuler la mémoire, les mouvements et les échanges entre participants, bref, ce qui est essentiel aux ainés pour demeurer fringants.

L’assistance du 27 novembre s’est d’ailleurs surprise à se laisser prendre au jeu et à avoir bien du plaisir avec ces divertissements en apparence anodins. Pour plusieurs, il ne s’agissait là que d’un aperçu des joies du temps des Fêtes qui dureront encore quelques semaines!