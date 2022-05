Récemment avait lieu l’ouverture officielle du Parc des Jeux du Canada et du Centre de développement sportif Walker. Un projet de legs des Jeux d’été du Canada Niagara 2022, le Parc des Jeux du Canada (PJC) est situé à l’intersection de Merrittville Highway et de Sir Isaac Brock Way à Thorold dans la région du Niagara. Le PJC abrite de toutes nouvelles installations sportives de pointe et sera le principal site de nombreuses compétitions pendant les Jeux d’été du Canada de 2022 qui se tiendront à Niagara du 6 au 21 août. En fin de compte, le PJC laissera un héritage durable à la communauté et a été construit en avance de l’accueil des Jeux d’été du Canada Niagara 2022.

Source : Jeux du Canada Niagara 2022