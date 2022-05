À vrai dire, la Lune ne disparaîtra pas. Cependant, le 15 mai, ce sera la chance d’observer une éclipse de la Lune dans la région du Niagara, voire partout au Canada.

La Lune brille dans le ciel parce qu’elle reflète la lumière du Soleil. De plus, elle tourne autour de la Terre. Par conséquent, l’aspect et la place de la Lune dans le ciel changent de jour en jour. Ainsi, depuis la Terre, tantôt elle ressemble à un croissant, tantôt à un quartier et tantôt à un disque très lumineux.

Compte tenu de ce qui précède, occasionnellement le Soleil, la Terre et la Lune se mettent en rang avec la Terre entre le Soleil et la Lune. En d’autres mots, la Lune se trouve dans l’ombre de la Terre et par conséquent son éclat diminue considérablement. C’est une éclipse.

L’éclipse en mai sera totale, c’est-à-dire que toute la Lune se trouvera plongée dans l’ombre de la Terre.

Mais, la Lune disparaîtra-t-elle pendant l’éclipse?

En classe, on a appris que le ciel est bleu à cause de l’atmosphère terrestre. De même, pendant une éclipse lunaire, l’atmosphère de la Terre dévie une partie des rayons du Soleil. Seule la composante rouge de la lumière solaire atteint la surface de la Lune. Ainsi, pendant une éclipse totale on peut voir la Lune, mais elle prend une teinte rougeâtre.

C’est excitant parce qu’une éclipse de la Lune est de l’astronomie à l’œil nu. Oui, on peut utiliser des jumelles ou un télescope, mais il n’est pas nécessaire d’utiliser un instrument. En plus, il n’y a aucun risque pour les yeux. En revanche, quand on observe une éclipse de Soleil, il y a du risque à faire cela.

Bien sûr, si vous avez des jumelles, prenez-les pour regarder la Lune. Assurez-vous d’avoir la meilleure stabilité possible. Pour atteindre ce résultat, observez la Lune assis sur une chaise longue ou allongé sur le sol. Également, vous pouvez appuyer les coudes sur un garde-corps, un mur, une clôture ou une voiture pour stabiliser l’image de la Lune.

Aussi, l’idéal est un ciel dégagé. On ne peut pas observer la Lune sous un ciel couvert! En revanche, on peut tolérer quelques nuages de temps en temps. Il faut faire une petite prière.

Effectivement, l’éclipse partielle commencera à 22 h 27 le 15 mai. (Pour des raisons techniques, elle commencera plus tôt pour les astronomes.) L’éclipse totale commencera à 23 h 29 et finira à 0 h 54. Ensuite, il y aura une autre phase partielle jusqu’à 1 h 55.

Rôle important des éclipses dans l’histoire

Le 29 février 1504 : Christophe Colomb a utilisé une éclipse totale de Lune pour terrifier les indigènes sur l’île de la Jamaïque. De cette façon, il a obtenu de la nourriture pour lui et son équipage.

Le 27 novembre 1863 : le général anglais Charles Gordon dirigeait une armée de mercenaires chinois et il remportait victoire sur victoire. Cependant, une éclipse partielle de Lune a effrayé ses troupes devant le siège de Soochow en Manchourie. Pour cette raison, Soochow n’a pas été conquis.

Le 4 juillet 1917 : pendant la Première Guerre mondiale, T. E. Lawrence – dit Laurence d’Arabie – conseillait les Arabes dans leur révolte contre l’Empire Ottoman. L’un de ses plus grands exploits a été la prise d’Aqaba. Lawrence a rapporté comment une éclipse de Lune l’aidait à conquérir le premier poste de défense : d’après mon agenda il y aurait une éclipse. Elle vint à l’heure et les Arabes forcèrent la position sans aucune perte, tandis que les soldats superstitieux tiraient des coups de feu en l’air et frappaient des pots de cuivre pour secourir la Lune menacée.

Grâce aux astronomes, nous n’avons plus à craindre les éclipses.

La Lune est la meilleure guide pour l’astronomie et une éclipse est un merveilleux point de départ pour explorer les planètes, les étoiles, les constellations, les météores et même la Voie lactée. Le tout à l’oeil nu et de votre propre arrière-cour!

——-

Résident du Niagara, Philip Gebhardt est membre de la Fédération des astronomes amateurs du Québec et du Club des astronomes amateurs de Boucherville-Montérégie.

Photo – L’éclipse est totale quand toute la Lune se trouve plongée dans l’ombre de la Terre. Le 15 mai, la phase totale durera 1 h 25 min.