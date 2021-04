Le conseil d’administration du Centre francophone Hamilton (CFH) a annoncé le jeudi 12 avril la nomination de Julie Jardel au poste de direction générale de l’organisme. Elle succède officiellement à Lisa Breton qui était en poste depuis 2004.

Par voie de communiqué, le conseil d’administration du CFH a souligné « le dévouement de Mme Breton et son engagement envers la communauté francophone. Sa vision stratégique lors des cinq dernières années a permis de développer une offre de services pertinents qui répondent aux besoins de la communauté mais a aussi engagé le CFH vers une gamme de projets lui assurant une pérennité financière pour les années à venir ».

Mme Jardel a débuté au CFH en février 2019 à titre de coordonnatrice culturelle. Titulaire d’une formation avancée en gestion organisationnelle, elle possède une riche expérience internationale en francophonie en situation minoritaire.

« Contribuer à l’épanouissement de la communauté francophone de la grande région de Hamilton, qui m’a si bien accueillie il y a plus de deux ans, est une grande fierté, dit-elle. Une de mes priorités sera d’appuyer le développement des services d’accueil et d’intégration pour ceux qui, comme moi, font le choix de s’établir ici.

« Nous sommes là pour développer la communauté et son épanouissement, alors nous avons une responsabilité dans ce dossier. En tant que nouvel arrivant, nous voulons participer à la vie culturelle et communautaire. »

Quant à l’intégration dans le milieu du travail, la nouvelle directrice générale a des idées bien arrêtées. « Au niveau de l’emploi, nous offrirons des occasions de s’implanter sur le marché du travail canadien. Par exemple, nous faisons partie du sous-comité de développement économique de la Table interagence de Hamilton et donc, par cela, nous chercherons à favoriser l’employabilité des nouveaux arrivants dans notre réseau professionnel à l’échelle locale. »

« Ce qui me tient également à cœur, c’est de développer davantage les services à la petite enfance dont nos familles ont tant besoin, d’encourager le leadership et la valorisation des compétences des jeunes et des nouveaux arrivants, et de continuer à créer des occasions de partage et d’échange entre tous les visages et les accents qui composent notre francophonie, et qui en font sa richesse, précise Mme Jardel.

« Cela passe par nos heures de bénévolat comme par exemple, notre programme Aînés branchés, une formation intergénérationnelle. Ce sont des jeunes qui forment les aînés aux outils technologiques. Il y a également nos offres d’emplois jeunesse et bénévolat au cours de l’été. Notre objectif est de développer des comités jeunesse et une programmation pour et par les jeunes qui répond à leurs attentes. »

Pour l’appuyer, la nouvelle directrice générale travaille présentement avec Hannah Sholtz, une contractuelle engagée à plein temps. Elle était animatrice en chef des camps d’été en 2019 et sur les comités bénévoles de FrancoFEST 2020 et 2021. Elle assure la gestion des projets durant cette période de transition.

Mme Jardel a confirmé au journal que la prochaine FrancoFEST sera présentée en grande partie de façon virtuelle mais le comité organisateur prévoit, si la pandémie le permet, de présenter des activités en présentiel au parc Gage de Hamilton. Le festival aura lieu cette année du 18 au 22 juin.

PHOTO – Julie Jardel, directrice générale du Centre francophone Hamilton