C’est avec grand plaisir que M. Stéphane Trottier, leader du comité transitoire de la Caisse Desjardins Ontario et président du conseil d’administration de la Fédération des caisses populaires de l’Ontario (FCPO), annonce la nomination de M. Billy Boucher à titre de directeur général et chef des opérations de la future Caisse Desjardins Ontario. Son entrée en fonction est prévue le 17 juin prochain. Rappelons que les membres ont voté en faveur du projet de regroupement des 11 caisses populaires de l’Ontario et de la FCPO lors des assemblées générales extraordinaires qui se sont tenues en novembre 2018.

Billy Boucher

Titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Moncton, M. Boucher possède plus de 20 ans d’expérience comme cadre dans le milieu financier et maîtrise les deux langues officielles. Il a notamment été vice-président régional à la DUCA Financial Services Credit Union dans la région du Grand Toronto, après avoir travaillé au sein de grandes banques canadiennes dans les provinces de l’Atlantique, dans les Prairies et en Ontario.

« M. Boucher est profondément habité par les valeurs coopératives, et son approche orientée vers les membres et clients, conjuguée à son expérience de leader d’équipes réparties sur de vastes territoires, s’avèrent des atouts majeurs pour la nouvelle Caisse », a souligné M. Trottier.

« Je suis ravi de joindre la grande équipe de la nouvelle Caisse Desjardins Ontario. Pour moi, il est essentiel de continuer à développer notre relation de proximité avec nos membres et nos collectivités, pour favoriser la croissance de la Caisse et faire vivre sa mission socioéconomique », a déclaré M. Boucher.

La nouvelle Caisse Desjardins Ontario verra le jour le 1er janvier 2020. Son volume d’affaires dépassera 14,2 G$ et elle servira 130 000 membres dans 50 centres de services. Cette nouvelle institution d’envergure comptera sur une grande équipe de plus de 650 employés ainsi que sur un conseil d’administration composé de 17 personnes, appuyé par différents comités de liaison sur le territoire. Elle participera activement au développement des collectivités où elle est présente, notamment par son programme de dons et de commandites et par son Fonds d’aide au développement du milieu.