Le 13 juin dernier, le Centre communautaire francophone de Cambridge (CCFC) traçait le bilan de la dernière année administrative à l’occasion de son assemblée générale annuelle (AGA). Un peu plus de 20 personnes étaient présentes, pour moitié des membres du conseil d’administration.

C’est d’abord par un moment de silence à la mémoire de Lynn Guénard, décédée en août 2018, et Lucien Bolduc, décédé quelques jours avant l’AGA, que la rencontre a débuté. Ces deux anciens présidents ont investi beaucoup de temps et d’énergie dans leur engagement envers l’organisme et étaient très connus de la communauté francophone de Cambridge. Au cours de l’AGA, le sentiment de gratitude s’est aussi exprimé à l’endroit des bénévoles, notamment par le biais d’une motion de félicitation.

Pendant la soirée, les membres ont pris connaissance des rapports émanant des représentants de chaque secteur d’activité du CCFC (culture, jeunesse, sports, etc.). L’agenda de l’organisme demeure à peu près le même année après année. Même constat en ce qui concerne la participation, chaque activité attirant son lot de fidèles qui ne manquent pas de revenir à l’édition suivante.

2019 se distingue néanmoins de 2018, entre autres par la brusque diminution officielle du nombre de membres. « Officielle » car cette chute a pour l’essentiel été causée par une mise à jour de la liste de membres ayant permis d’éliminer les noms de plusieurs défunts qui y figuraient toujours. Passant de 366 à 320 membres, le CCFC garde néanmoins des assises solides, quoique vieillissantes, dans la communauté.

Si la membriété peut être vue comme une source de préoccupation, il en va autrement des finances. En 2018, le CCFC avait fermé les livres avec un déficit d’environ 5000 $. Un an plus tard, après avoir augmenté ses revenus par ci, par là, et diminué ses dépenses partout où cela était possible, l’organisme peut se féliciter d’avoir accumulé des excédants avoisinant les 10 000 $.

L’année administrative 2019-2020 comportera aussi quelques changements au niveau de la programmation. Ainsi, l’exposition de voitures de collection qui a accompagné l’épluchette de blés d’Inde pendant les deux dernières années ne sera pas de retour en août. Par contre, en février prochain, un carnaval d’hiver familial sera proposé à la communauté.

Quelques amendements aux statuts et règlements ont également été adoptés, dont celui d’hausser de 60 à 65 ans l’âge à partir duquel la membriété devient gratuite.

Sept des membres du conseil d’administration étaient en élection cette année. De ceux-ci, François Mallette a choisi de ne pas se représenter et les six autres ont été réélus par acclamation, soit Louise Godin, Paul Lemay, Benoît Bilodeau, Jewel Lindemann, Maurice Guénard et Alfred Trudel. Un poste reste ainsi vacant.

Le CCFC s’en sort donc très bien en ce qui regarde ses finances, ses activités et l’intérêt qu’il génère dans la communauté mais, comme les élections l’ont démontré, il peine à recruter de nouveaux bénévoles et administrateurs, une situation que vivent de nombreux organismes. Quoi qu’il en soit, le CCFC garde le cap en ce qui touche à sa programmation et promet à ce chapitre une autre année divertissante.

PHOTOS : L’assistance a pris connaissance de la situation de l’organisme.