Richard Caumartin

Depuis une douzaine d’années, Akwaba Cultural Exchange offre des occasions pour célébrer les cultures africaines, caribéennes et autres dans la grande région de Toronto. Le 10 août, c’est à Milton que l’organisme a offert son quatrième Festival africain et multiculturel au parc communautaire local.

La population de Milton s’accroît rapidement grâce, entre autres, à l’immigration et une communauté multiculturelle bilingue très active. C’est pourquoi en 2019, le président de l’organisme, Jean Assamoa, était allé rencontrer le maire Gordon Krantz avec le projet de présenter chaque été un festival mettant de l’avant les diverses cultures africaines et autres de la région.

« Quand je lui ai présenté le projet, le maire a immédiatement accepté mais la pandémie de COVID nous a empêchés de commencer avant 2021. L’association ivoirienne du Grand Toronto s’est jointe à nous chaque année depuis pour célébrer l’anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire qui normalement est célébrée le 7 août. Au lieu de s’isoler pour souligner cette date importante de leur histoire, ils se regroupent et viennent danser et fêter aux rythmes de la musique africaine. D’autres fidèles partenaires sont l’African Council Caribbean of Halton, les conseils scolaires MonAvenir et Viamonde ainsi que le Collège Boréal. C’est le seul festival de ce genre dans la région », explique-t-il.

Depuis le début, la municipalité appuie le festival en offrant le site, la présence policière, la scène pour les spectacles et toutes les connections nécessaires pour le système de son. « Notre objectif est de rassembler les résidents de Milton et de promouvoir notre belle ville, exploiter nos ressources et encourager l’unité du peuple. Notre but est d’impliquer tout le monde, jeunes et moins jeunes, dans un festival énergisant et dynamique. Nous sommes très fiers d’appuyer un tel projet qui amène tant de joie et de compréhension au sein de notre communauté », déclare Gordon Krantz.

Parmi les invités, le député provincial de Milton, Zee Hamid, et le consul honoraire de la Côte d’Ivoire à Toronto, Peter J. Daws, se sont adressés à l’auditoire.

Au programme de la journée : du divertissement artistique et culturel avec divers groupes de danse de la Côte d’Ivoire, de l’Inde, du Salvador et des Caraïbes. Côté musical, Amadou Kienou et son groupe ont fait danser les festivaliers aux rythmes des djembés, Geeo Huairapungo (Équateur), Meep Moop (Canada), Chun Lei He (Chine), Dobson Music (Jamaïque), Guy Mbayo (Congo), Amara Kante (Guinée) et Abel Maxwell qui a clôturé le festival.

Autour du site, un village africain avec des kiosques de produits et vêtements artisanaux, des espaces de jeu pour les enfants et un barbecue ont comblé les nombreux visiteurs du parc communautaire.

L’an prochain, le Festival africain et multiculturel de Milton sera présenté sur deux jours, les 9 et 10 août, au même endroit.

Photo: La culture indienne était à l’honneur.