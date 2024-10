Alexia Grousson

À l’occasion de la 10e Semaine nationale des entraîneurs du 16 au 22 septembre, l’Association des entraîneurs de l’Ontario (AEO) et autres partenaires s’associent pour récompenser 15 entraîneurs, en leur décernant le Prix d’excellence des entraîneurs de l’Ontario.

Ce prix reconnaît le pouvoir du sport tel que le volleyball, la natation et le basketball dans les communautés de la province. Les lauréats ont été sélectionnés parmi un large bassin de candidatures dans plus de 30 sports et 50 communautés. Ils recevront un financement pour acheter de nouveaux équipements afin d’assurer la sécurité de leurs athlètes et de leurs équipes, et de rendre leurs sports respectifs abordables et accessibles.

Parmi les récipiendaires figure Micha Patenaude, enseignante et entraîneure de volleyball et de natation à l’École secondaire Gaétan-Gervais d’Oakville. Elle a été récompensée pour son dévouement, son soutien indéfectible et son travail exceptionnel envers les femmes dans le sport au cours des 13 dernières années.

En effet, Mme Patenaude a milité en faveur d’un plus grand nombre d’arbitres, de chronométreuses et d’entraîneuses féminins. Elle a également mis en place le seul programme de natation scolaire francophone de la région et a conduit l’équipe junior de volleyball féminin de son école vers sa première victoire en championnat.

« Quand j’ai reçu l’appel en juillet m’annonçant que j’avais été sélectionnée pour recevoir le prix provincial des entraîneurs les plus prestigieux de l’Ontario, j’étais totalement sous le choc. Je n’y croyais pas au début, puis quand j’ai réalisé l’honneur que j’avais, j’étais épatée et reconnaissante, commente-t-elle.

« Je n’ai jamais cherché la gloire. Être entraîneuse est pour moi un privilège, c’est une vocation. Je suis fière de pouvoir aider les jeunes à développer leur leadership à travers le sport. Cela leur apprend la discipline, les responsabilités et l’appartenance. Le sport apprend à devenir une meilleure personne. Je l’ai appris moi-même en tant qu’élève et je souhaite le partager à mon tour », conclut Micha Patenaude.

La remise des Prix a eu lieu le 14 septembre, au Centre Rogers à Toronto. Les récipiendaires ont reçu un trophée et un chèque de 500 $. Ils ont également profité de la soirée pour regarder le match de baseball des Blue Jays.

Avec l’argent obtenu, l’entraîneuse veut augmenter les équipements de volleyball de son école. Cette année, elle entraîne l’équipe senior et aimerait décrocher un nouveau championnat.

Photo (Coaches Association of Ontario) : L’enseignante Micha Patenaude reçoit le Prix d’excellence des entraîneurs de l’Ontario.